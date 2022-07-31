湯文亮：樓市預測似天氣預測

筆者曾經問在天文台工作的朋友，為何看天氣預測，很多時天文台都會說在4、5日之後有40%機會下雨，而且是連續幾日的預測都一樣，但結果是4、5日之後，連續多日，不但沒有下雨，而且是烈日當空，究竟天文台有沒有認真做預測。

【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

測不準也有道理

天文台朋友說，天氣預測與樓市預測都是一樣，天文台說在4、5天之後有30、40%機會下雨，與樓市專家說加息令樓價下跌都一樣，只不過叫大家有所準備，就算沒有下雨，沒有加息，亦不會有人說甚麼。

天文台與樓市專家預測不準確，但如果在沒有預測下雨的情況下出現狂風暴雨，天文台一定會被鬧到失暈。

所以在天文台做的專家，有理無理都會說，未來幾日有30％至40%機會落雨，不落雨沒有人會理會，天文台科學主任又說得對。筆者真的沒有聽過，有人投訴天文台預測下雨而結果沒有下雨。

順從民意少人罵

近日，有很多專家預測樓市下跌，心態與天文台主任一樣，除了叫大家有所準備之外，倘若樓市不跌，不會有人怪責他們，但如果樓市真的下跌，專家們就會大聲說，已經警告了大家，樓市會下跌，正是不聽專家言，吃虧在眼前。但樓市專家可能不明白，有一些人是會「信到十足十」，不但不敢買樓，就算買了都會撻訂，亦有少部份人嚇到賣樓。

即使如此，都不會有人質疑那些看淡樓市專家。反之，一些人認為樓市可以保持平穩，但如果樓市下跌，就會被人罵到「翻肚」。既然大家都喜歡聽樓市下跌，專家們亦會順從民意，大家聽到的都會是樓市下跌的聲音，就算樓市上升，亦不會有人怪責那些預測樓市下跌的人，他們都是一片好心，叫大家有所準備而已。

節錄自第770期《iMoney Wealth》鑑古知今。

【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息



【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機