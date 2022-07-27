【新股IPO】重慶洪九果品據報周四起預路演、下周建簿　籌最多逾23億　阿里巴巴持有8%股權

▲ 重慶洪九果品據報周四起預路演、下周建簿 籌最多逾23億 阿里巴巴持有8%股權

阿里巴巴 （09988） 有份投資的內地水果銷售企業重慶洪九果品已通過港交所上市聆訊，據外電引述消息指，重慶洪九果品計劃於本周四（28日）起預路演，並於下周建簿招股，集資約2至3億美元（約15.7億至23.55億港元）。中金為獨家保薦人。

據初步招股書顯示，阿里巴巴持有重慶洪九果品8%的股權。

重慶洪九果品專注於主要原產於中國、泰國及越南的優質水果的全產業鏈運營，提供核心共49種品類的水果產品組合。公司亦專注發展在內地市場份額提升迅速且高貨值的果品種類，根據灼識諮詢的資料，按2021年的銷售收入計，公司是中國最大的榴蓮分銷商， 以及火龍果、山竹及龍眼的前五大分銷商。

業績方面，重慶洪九果品於今年首五個月，經調整利潤則按年升39.6%至7.4億元（人民幣，下同）；收入為57.25億元，按年升25.1%，主因市場對優質水果產品的需求增加。期內毛利率為19.6%。

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編輯：袁諾曦