  • 34°C
香港時間 : 2022727日 (三) 17:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】重慶洪九果品據報周四起預路演、下周建簿　籌最多逾23億　阿里巴巴持有8%股權

股市 16:45 2022/07/27

分享：

分享：

重慶洪九果品據報周四起預路演、下周建簿　籌最多逾23億　阿里巴巴持有8%股權

阿里巴巴 （09988） 有份投資的內地水果銷售企業重慶洪九果品已通過港交所上市聆訊，據外電引述消息指，重慶洪九果品計劃於本周四（28日）起預路演，並於下周建簿招股，集資約2至3億美元（約15.7億至23.55億港元）。中金為獨家保薦人。

據初步招股書顯示，阿里巴巴持有重慶洪九果品8%的股權。

重慶洪九果品專注於主要原產於中國、泰國及越南的優質水果的全產業鏈運營，提供核心共49種品類的水果產品組合。公司亦專注發展在內地市場份額提升迅速且高貨值的果品種類，根據灼識諮詢的資料，按2021年的銷售收入計，公司是中國最大的榴蓮分銷商， 以及火龍果、山竹及龍眼的前五大分銷商。

業績方面，重慶洪九果品於今年首五個月，經調整利潤則按年升39.6%至7.4億元（人民幣，下同）；收入為57.25億元，按年升25.1%，主因市場對優質水果產品的需求增加。期內毛利率為19.6%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

相關文章：

【新股IPO】普樂師數字科技申請赴港上市　擬集資11.7億

【新股IPO】檸萌影視據報周五建簿招股　擬集資4.7億、騰訊持股近兩成

【阿里巴巴9988】阿里巴巴回吐、100元關口爭持　轉為香港主要上市消息利好、逾千買盤100元排隊低吸

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

編輯：袁諾曦

集資 港股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 IPO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】阿里美股低港近5%　夜期跌285點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港近5%　夜期跌285點（不斷更新）
【美國加息】聯儲局公布議息結果前夕　加息0.75厘及1厘的機會率分別有多高？
【美國加息】聯儲局公布議息結果前夕　加息0.75厘及1厘的機會率分別有多高？
【內房危機】碧桂園折讓12.6%配股累股價跌14%　碧桂園：配股用作減債、獲超額認購（第二版）
【內房危機】碧桂園折讓12.6%配股累股價跌14%　碧桂園：配股用作減債、獲超額認購（第二版）
【阿里巴巴9988】螞蟻集團與阿里巴巴管理「分家」　井賢棟等高層全退合夥人
【阿里巴巴9988】螞蟻集團與阿里巴巴管理「分家」　井賢棟等高層全退合夥人
【港股市況】議息結果公布前、恒生指數全日跌235點　碧桂園跌15%失配售價、碧桂園服務挫22%破底（不斷更新）
【港股市況】議息結果公布前、恒生指數全日跌235點　碧桂園跌15%失配售價、碧桂園服務挫22%破底（不斷更新）
【阿里巴巴9988】軟銀過去一年大手減持阿里巴巴3.2億股、貨值超過410億元　軟銀現升近3.5%
【阿里巴巴9988】軟銀過去一年大手減持阿里巴巴3.2億股、貨值超過410億元　軟銀現升近3.5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款