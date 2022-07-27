【元宇宙】朱克伯格：Meta正與蘋果在元宇宙競爭　以決定互聯網往後發展方向

Facebook母企Meta（美：META）創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）表示，Meta與蘋果（Apple，美：AAPL）在構建元宇宙方面展開「非常深入的理念競爭」，以決定互聯網往後的發展方向。

據《The Verge》報道透露Meta內部會議內容顯示，一名員工詢問朱克伯格，蘋果缺席早前Meta與Microsoft、Epic Games等成立元宇宙標準論壇（Metaverse Standards Forum），對Meta 的生態系統有何影響。朱克伯格告訴員工，他對蘋果的缺席並不感到意外。他認為，Meta在元宇宙將與蘋果展開競爭，以確定互聯網往後的發展方向。他又稱，Meta試圖建立一個更開放的生態系統，並將自己定位為比蘋果更開放、更便宜的產品。

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外界預期蘋果最快會在今年晚些時候發布其首款增強實境（AR）耳機。朱克伯格認為，「這是一場哲學和理念之爭，他們（蘋果）相信獨力完成所有事情並緊密整合其產品，可以提供更好的消費者體驗。而我們相信，不同公司在其專業領域還有很多工作要做，這將產生一個更大的生態系統。」他解釋，蘋果嚴格控制其硬件和軟件，並在iPhone上運行良好，但他認為，對於元宇宙，目前還不清楚開放或封閉的生態系統哪個會更好。

Meta與蘋果關係一直相當緊張，由於蘋果在iOS推出的全新私隱保護政策，令第三方應用程序難以收集用戶數據，令前者因此造成100億美元的廣告收入損失。

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責任編輯：黃苑筠