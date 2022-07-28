  • 33°C
香港時間 : 2022728日 (四) 12:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財智慧】同強積金預設投資相同理念儲蓄 一文學識100法則

理財智慧 11:09 2022/07/28

分享：

分享：

相信不少讀者轉往新公司，除了要處理公司醫保外，另一樣要處理便是「強積金選擇」。由於不同公司都可能選用了不少的強積金公司，因此每每轉到一間公司任職，任職達90日後便需要開設強積金戶口。本文便會介紹「100法則」的投資方法。

同場加映:【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

強積金預設投資策略

每當強積金選取投資基金份額時，都會遇上「選擇困難症」，畢竟都是自己的薪金一部分，也是與自己的退休計劃有關。在眾多的選擇中，有一個為「預設投資策略」，即由由核心累積基金(Core Accumulation Fund (CAF))及65歲後基金(Age 65 Plus Fund (A65F))兩個混合資產基金組成。包括基金手續費設上限、不用個別選擇地投資於環球市場，最後便是隨個人年紀而降低風險。因此如果在選基金時有「選擇困難症」，可以考慮100%放在預設投資策略。

100法則

「100法則」是指應用在投資和儲蓄上，主要是以100-個人年齡去決定投資或儲蓄比例，因此會隨著年齡增加而減少投資的比例。例如一個剛出社會的22歲大學畢業生，每月收入20,000元，應該將15,600元用於儲蓄或投資 ( 20000* (1-22%) )。可能有人會認為每月只餘下4-5千元作個人消費未必足夠，但自己的收入與儲蓄比例隨年紀而更「鬆動」，背後儲蓄或投資思維與強積金的預設投資策略如出一徹。

不容易實行

相比其他的儲蓄或投資策略，「100法則」並不是一個容易實行的方法，即使即使到了50歲，也要將一半的收入儲起來，始終可能有家庭負擔等。當然儲蓄或投資從來都不是一件容易的事，甚至會出現「搵得愈多駛得愈多」，因此要學會如何控制收支。再者，每個人投資或儲蓄目標都不同，因此可以按自己的儲蓄目標去決定投資的份額。

抗通脹

如果有留意身邊事物的讀者，都發現所有東西愈來愈貴，主要是與油價上升有關，以致原料的運輸成本增加、交通成本增加等，變相是購買力一直在下降。因此如何低風險抗通脹成為重要的財經議題，如果可以承受高風險，可以投資於股票或貴金屬，較低的風險包括ETF、基金產品。

 

同場加映:【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳佳恩

開啟hket App，閱讀全文
財務自由 投資策略 產品 ETF 基金 經濟 股票 儲蓄 退休 畢業

上一篇文章

【上車要留意】H按息衝上封頂位　一文看清6月至今供樓開支變化

下一篇文章

【理財智慧】大熱天時都驚中暑 一文了解跑步中暑保險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里尋求在港主要上市 一文看盡大行看法和目標價
【阿里巴巴9988】阿里尋求在港主要上市 一文看盡大行看法和目標價
【下半年部署】大摩發表本港內地焦點股名單 15隻股份入圍
【下半年部署】大摩發表本港內地焦點股名單 15隻股份入圍
【室內設計】20年樓齡二手樓大翻身！北歐風裝潢設計簡約清新 長形廳活用L形櫃增儲物空間
【室內設計】20年樓齡二手樓大翻身！北歐風裝潢設計簡約清新 長形廳活用L形櫃增儲物空間
碧桂園毎股3.25元 配股集資27億元
碧桂園毎股3.25元 配股集資27億元
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【上車要留意】H按息衝上封頂位　一文看清6月至今供樓開支變化
【上車要留意】H按息衝上封頂位　一文看清6月至今供樓開支變化
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款