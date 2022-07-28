【理財智慧】同強積金預設投資相同理念儲蓄 一文學識100法則

相信不少讀者轉往新公司，除了要處理公司醫保外，另一樣要處理便是「強積金選擇」。由於不同公司都可能選用了不少的強積金公司，因此每每轉到一間公司任職，任職達90日後便需要開設強積金戶口。本文便會介紹「100法則」的投資方法。

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強積金預設投資策略

每當強積金選取投資基金份額時，都會遇上「選擇困難症」，畢竟都是自己的薪金一部分，也是與自己的退休計劃有關。在眾多的選擇中，有一個為「預設投資策略」，即由由核心累積基金(Core Accumulation Fund (CAF))及65歲後基金(Age 65 Plus Fund (A65F))兩個混合資產基金組成。包括基金手續費設上限、不用個別選擇地投資於環球市場，最後便是隨個人年紀而降低風險。因此如果在選基金時有「選擇困難症」，可以考慮100%放在預設投資策略。

100法則

「100法則」是指應用在投資和儲蓄上，主要是以100-個人年齡去決定投資或儲蓄比例，因此會隨著年齡增加而減少投資的比例。例如一個剛出社會的22歲大學畢業生，每月收入20,000元，應該將15,600元用於儲蓄或投資 ( 20000* (1-22%) )。可能有人會認為每月只餘下4-5千元作個人消費未必足夠，但自己的收入與儲蓄比例隨年紀而更「鬆動」，背後儲蓄或投資思維與強積金的預設投資策略如出一徹。

不容易實行

相比其他的儲蓄或投資策略，「100法則」並不是一個容易實行的方法，即使即使到了50歲，也要將一半的收入儲起來，始終可能有家庭負擔等。當然儲蓄或投資從來都不是一件容易的事，甚至會出現「搵得愈多駛得愈多」，因此要學會如何控制收支。再者，每個人投資或儲蓄目標都不同，因此可以按自己的儲蓄目標去決定投資的份額。

抗通脹

如果有留意身邊事物的讀者，都發現所有東西愈來愈貴，主要是與油價上升有關，以致原料的運輸成本增加、交通成本增加等，變相是購買力一直在下降。因此如何低風險抗通脹成為重要的財經議題，如果可以承受高風險，可以投資於股票或貴金屬，較低的風險包括ETF、基金產品。

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記者：陳佳恩