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【名創優品 9896】 遭沽空機構指控謊報核心業務 名創優品批報告毫無依據 股價插逾一成

股樓投資 16:41 2022/07/27

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名創優品（09896）回港掛牌僅兩周，其美股（美﹕MNSO）遭沽空機構狙擊。殺人鯨資本（Blue Orca Capital）發表報告沽空名創優品，直指其謊報核心業務，名創優品聲稱99%中國分店由獨立加盟商經營，但經過7個月調查後，發現名創優品超過620家所謂的獨立特許經營權門店，由公司高層或董事長關係密切人士秘密擁有和經營，並非其所稱的輕資產、高利潤模式。

報告更形容名創優品是一個衰落的品牌（A brand in decline），並認為其美股的股價，只值現行股價的一小部份。

同場加映﹕【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

名創優品H股今早（27日）低開3.6%後，一度跌12.3%，低見12.26元上市新低，收報12.46元，仍大跌10.9%，成交額849.7萬元；美股昨晚（26日）亦大跌15%，報6.13美元，創一個月低。

【大行報告】 比亞迪續受股神減持傳聞困擾 大和：若巴郡不澄清 短綫股價仍受壓【見下頁

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名創優品今早亦發表公告回應，指沽空機構殺人鯨資本的指控毫無依據，且包含有關公司資料的誤導性結論及詮釋，並指公司董事會正在審查該指控，考慮採取適當行動以保護所有股東的利益。基於公司管理層的建議併為保護所有股東的利益，董事會決定成立由獨立董事徐黎黎、朱擁華及王永平所組成的獨立委員會，旨在監督就相關指控所開展的獨立調查工作，適當時將聘請獨立專業顧問協助調查。

同場加映﹕【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

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記者：郭秀慧

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港股 名創優品（09896） 美股 沽空

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