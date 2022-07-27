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香港電訊獲頒SD-WAN+雲網融合優秀服務獎   成首間香港服務供應商於內地獲中國信息通信研究院殊榮

股樓投資 17:08 2022/07/27

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香港電訊（06823）於2021年度SD-WAN優秀評選中，獲中國信息通信研究院頒發SD-WAN+雲網融合優秀服務獎，成為首家取得該項殊榮的香港服務商；同時亦彰顯了香港電訊在採用SD-WAN及雲端技術方面的重要地位。

同場加映：【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

在現今的數碼轉型世代，不少企業希望透過加快採用雲端技術，務求全面發揮公司的擴展性及業務增長潛力。香港電訊的SD-WAN解決方案結合雲端技術，可簡化網絡的複雜性及降低營運成本，於不同地點設有辦公室及分行的企業最能受惠。配合Managed Secure Access Service Edge服務，可無縫配置額外的網絡安全功能至以雲端為基礎的架構上，提供端對端的保護，從根本上強化企業網絡安全。

【MIRROR演唱會】（圖輯）MIRROR首個紅館演唱會周一晚正式開鑼 12子吊威吔登陸舞台 精彩場面逐一回顧【見下頁】

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香港電訊憑藉全面的SD-WAN解決方案，成功為不同行業，特別是零售業，加快數碼轉型，其中，香港電訊為周大福珠寶集團設計及採用SD-WAN解決方案，實施於集團在內地的6000多間 分店（當中超過2700間分佈三綫及以外城市），及支援分店內應用基於雲端的智慧零售應用程式；此外，公司亦開發了一個流動應用程式，以便聘用及管理逾1萬名工程人員，確保可於短時間內能快速及簡單安裝SD-WAN服務。於整個項目期間，香港電訊打破多項紀錄， 包括在一天之內為超過100間分店完成安裝SD-WAN 網絡。

同場加映：【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

 

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記者：張以正

 

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香港電訊－SS（06823） 港股

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