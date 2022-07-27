【嘉年華】ZA bank推「ZA 百萬勁抽嘉年華」 隨時獨贏100萬現金

ZA Bank 今日(27日)宣布「ZA 百萬勁抽嘉年華」強勢回歸，今個 7、8 月，ZA Bank讓嘉年華進駐奧海城及屯門市廣場，嘉年華將以攤位遊戲配海量獎勵，與全港市民一同狂歡。

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「ZA 百萬勁抽嘉年華」將於 7 月 27 日率先登陸奧海城，再於 8 月 11 日登陸屯門市廣場。場內將設擲彩虹、拋圈圈、小丑大板牙和彈珠台等 8 大經典攤位。在玩樂之餘，還有機會贏取限量 ZA 周邊產品。參與攤位遊戲滿 5 次，更可即時於「實體百萬勁抽機」夾扭蛋 1 次，保證每個扭蛋有獎。

嘉年華現場亦設巨型「實體百萬勁抽機」，參與攤位遊戲者，將獲發「勁抽集氣券」1 張，集齊 5 張即可夾扭蛋 1 次，有機會抽到「百萬勁抽券」，隨時獨贏100萬元現金，及有其他精彩獎賞，例如Uber 乘車優惠、玩具反斗城精品玩具、信和集團商場100元現金券及麥當勞禮券等。

ZA Bank 行政總裁許洛聖（Rockson）表示，很高興可以再次舉辦「ZA 百萬勁抽嘉年華」，將虛擬活動延伸至現實世界，讓大眾親身接觸虛擬銀行人性化的一面，體驗 ZA Bank 如何從線上到線下一起與市民同樂。

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責任編輯：羅浩濂