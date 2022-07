特朗普呼籲判毒販死刑 「處決1個可救500人」

菲律賓前總統杜特爾特在任期間嚴打毒品,甚至處決不少毒販。太平洋彼岸的前美國總統特朗普近日亦呼籲,對已定罪的毒販處以死刑。特朗普更表示,處決一個毒販就可以挽救500人的性命。特朗普更呼籲,將露宿者移至城市外圍,並在當地搭建帳篷。

特朗普(Donald Trump)周二(26日)在右翼智庫「美國優先政策研究所」(America First Policy Institute)舉辦的峰會上發表演講,表示支持對已定罪毒販處於死刑。特朗普表示,對毒販應處於重刑,並指世界上沒有濫藥問題的國家,同對毒販有極重刑罰包括死刑。

特朗普強調,雖然政策聽起來令人感到可怕,但實際上沒有任何問題。他指,相關政策無需法庭長時間審訊,更形容:

「處決一個毒販,就可挽救500人的性命」 execute a drug dealer, and you’ll save 500 lives

特朗普同時亦提及其他主張,如建議將大城市露宿者移至市郊,在附近的大量低價土地上和專業醫護人員合作搭建帳篷。他同時亦呼籲立法增加警察權力,及增加地方警力等。特朗普表示,需在美國進行一場無限制的全國性運動,打擊幫派及有組織的街頭犯罪。

特朗普呼籲,必要時需變得更強硬、卑鄙及刻薄(be tough and be nasty and be mean),以戰勝暴力。

