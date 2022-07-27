特朗普呼籲判毒販死刑 「處決1個可救500人」

菲律賓前總統杜特爾特在任期間嚴打毒品，甚至處決不少毒販。太平洋彼岸的前美國總統特朗普近日亦呼籲，對已定罪的毒販處以死刑。特朗普更表示，處決一個毒販就可以挽救500人的性命。特朗普更呼籲，將露宿者移至城市外圍，並在當地搭建帳篷。

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特朗普（Donald Trump）周二（26日）在右翼智庫「美國優先政策研究所」（America First Policy Institute）舉辦的峰會上發表演講，表示支持對已定罪毒販處於死刑。特朗普表示，對毒販應處於重刑，並指世界上沒有濫藥問題的國家，同對毒販有極重刑罰包括死刑。

特朗普強調，雖然政策聽起來令人感到可怕，但實際上沒有任何問題。他指，相關政策無需法庭長時間審訊，更形容：

「處決一個毒販，就可挽救500人的性命」 execute a drug dealer, and you’ll save 500 lives

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特朗普同時亦提及其他主張，如建議將大城市露宿者移至市郊，在附近的大量低價土地上和專業醫護人員合作搭建帳篷。他同時亦呼籲立法增加警察權力，及增加地方警力等。特朗普表示，需在美國進行一場無限制的全國性運動，打擊幫派及有組織的街頭犯罪。

特朗普呼籲，必要時需變得更強硬、卑鄙及刻薄（be tough and be nasty and be mean），以戰勝暴力。

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責任編輯：李俊儀