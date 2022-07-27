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【多圖】 大埔全新豪宅林海山城　戶戶過千呎　現代歐洲式豪邸直擊

股樓投資 16:53 2022/07/27

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由希慎（00014）及香港興業（00480）合作發展，位於大埔露輝路傳統豪宅地段的林海山城，首度開放現樓示範單位。開放單位為6座5樓B室，是屋苑連天台的特色單位，實用面積2,259平方呎，三房兩套連家庭廳間隔，另連1,118平方呎平台。 

示範單位 

    點擊圖片放大
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香港興業國際集團業務拓展及市務總經理林紅表示，傾向以招標形式推售單位，最快下月公布銷售安排。談到項目定價策略，希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞透露，將參考九龍及新界區豪宅。 

被問到在加息陰霾之下，官方樓價指數連跌兩個月，創一年半低位情況，葉慕貞說，雖然整體樓價下跌，但市場對優質物業有一定需求，而且這類買家實力雄厚，相信未必受加息影響。 

同場加映【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

資料顯示，林海山城以低密度設計，建有262伙，設有分層單位及花園洋房，實用面積由1,010平方呎起，至最大8,030平方呎。

同場加映【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

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撰文 : 黃卓賢

林海山城 豪宅 希慎 香港興業

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