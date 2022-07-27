【VR眼鏡】 為推進行業發展　Meta VR眼鏡加價

▲ Meta表示為了能持續投資市場，Meta Quest 2 VR眼鏡將會加價。(Meta網站圖片)

Meta 早才公布將推出高規格的 VR 眼鏡 Quest Pro ，不過日前卻宣布現有的兩個版本的 Quest 2 都會漲價，漲幅更是 100 美元。

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Meta 在自家博文中宣布今次舉動是有助於繼續進行長期投資，該博文指出，由下月( 8 月)開始，Meta Quest 2 VR眼鏡的 128GB 及 256GB 版本售價分別為 399.99 美元(現價為 299.99 美元)和 499.99 美元(現價為 399.99 美元) 。而在限定時間內，每購買一個新 Quest 2 都將包括免費下載VR 節奏遊戲Beat Saber。

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Meta 亦提到，現時玩家己在 Meta Quest App 的消費已超過 10 億美元，強調這可幫助推動開發者的業務發展。而Meta亦指，因為產品的製造和運輸成本一直在上升。通過調整 Quest 2 的價格，可以繼續增加對原創研究及新產品開發的投資，推進VR行業發展。

記者：彭振濠

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