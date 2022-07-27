【主權基金】新加坡GIC近5年年化名義回報率降至7.7%　投資美國比例回升

新加坡主權財富基金（GIC）發布的年度報告顯示，截至今年3月31日的20年期間，基金投資組合年化美元名義收益率為 7%，近5年年回報率從一年前的8.8%降至7.7%。GIC警告通脹、流行病及地緣政治風險將存在嚴重不確定性，認為高通脹除降低實際回報外，亦會提高金融資產的風險溢價。

據GIC最新公布，目前投資組合持有資產約25%來自日本以外的亞洲市場，比例較一年前低1百分點，而美國資產佔投資組合37%，較一年前多3百分點。

GIC：通脹擔憂影響投資回報

基金報告指，在剔除通貨膨脹後，截至3月31日，GIC實現4.2%的年化20年滾動實際回報率。GIC行政總裁Lim Chow Kiat指，市場過往多年憂慮通縮，現時已轉為擔憂通脹上升，迫使經濟決策者扭轉刺激政策。他認為高通脹不僅會降低實際回報，對經濟穩定的不利影響亦會提高金融資產的風險溢價，對投資產生不利影響。

Lim Chow Kiat提到，氣候危機的問題不斷迫近，流行病風險持續存在，地緣政治衝突風險正在加劇，令政策制定者、商界領袖及以及投資者，都難以輕易作出投資選擇。

他指，鑑於以上不確定性，基金在投資原則上會繼續貫徹多元化的投資組合。但認為很少有資產能夠免受通脹惡化和經濟增長放緩的影響。

GIC 為新加坡政府全資擁有的私人公司，與新加坡金融管理局和國家投資者淡馬錫控股共同管理新加坡的儲備。基金在報告中又宣布，已設立一個專注於可持續發展的專門辦公室，在全球向低碳經濟轉變的過程中加強對相關領域的關注，並將可持續性進一步融入其所有投資和企業流程

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編輯：葉志偉