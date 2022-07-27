【快手 1024】再遭主要股東減持234.6萬股 套現近2億元 快手股價曾跌1.5%

快手（01024）再遭投資者減持。據聯交所股權披露系統資料顯示，新浪創辦人之一林欣禾創立的風險投資公司DCM旗下DCM International VII,Ltd.於上周四（21日）減持234.6萬股快手股份，每股平均價82.4251元，套現逾1.9億元。減持後，持股量由7.01%降至6.94%。

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快手股價表現反覆，曾升1%後調頭向下，一度低見83.4元，最多跌1.5%，收市無起跌，報84.65元，成交額5.8億元。DCM International為快手上市前的投資者，曾於今年1月申報減持快手，為DCM首次減持，當時套現3.6億元。

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記者：郭秀慧