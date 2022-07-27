【阿里巴巴9988】阿里尋求在港主要上市 一文看盡大行看法和目標價

科網巨頭阿里巴巴(09988)日前宣布，擬申請在港改為主要上市，成為本港及美國雙重主要上市公司。基於此舉有助增加阿里獲納入港股通的機會，使該股一度造好。有關消息公布後，多間大行不約而同發表正面看法，續建議吸納該股。

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大行予阿里評級和目標價：

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大摩認為，阿里在港變為主要上市可降低ADR退市的潛在風險，以及可能有資格參與港股通，從而擴大投資者基礎。該行維持其「增持」評級，美股目標價140美元。該行指，阿里是否有資格參與港股通南向交易仍不確定，因為目前同股不同權架構的公司要符合資格參與南向交易，必須符合多個條件，例如股東大會上的投票權等。阿里可能不符合，因為只有一類普通股，阿里巴巴目前通過阿里巴巴合夥人控制董事會席位的機制被視為非股份制同股不同權或不合規的同股不同權結構。因此，如果監管機構對合規的同股不同權和不合規的同股不同權都適用現行的規則，阿里巴巴可能符合資格，而現行規則中並沒有具體規定。該行認為，阿里潛在的南向通資格，將進一步擴大其投資者基礎。

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富瑞認為，阿里進行雙重主要上市可以擴大投資者基礎，增加流動性，特別是擴大對中國和其他亞洲投資者的投資。該行維持其「買入」評級，美股目標價230美元，港股目標價224元。該行補充，阿里在消費、雲計算和全球化等三大層面，都正推進關鍵戰略。

交銀國際則表示，阿里此舉有助於降低地緣政治風險，擴大投資者規模、提升流動性，且有望納入港股通。另外，根據最新《合伙協議》，今年5月31日起集團關聯方不再擔任合伙人，年報披露目前阿里共29位合伙人，螞蟻管理層退出，協議修訂提升螞蟻集團管理獨立性。該行維持阿里「買入」評級，美股目標價162美元，港股目標價為156元。

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