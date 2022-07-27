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烏克蘭民眾聯署要求澤連斯基 授約翰遜做總理

環球社會熱點 16:11 2022/07/27

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英國首相約翰遜將於9月卸任，雖然他在國內聲望大跌，但他大力支持烏克蘭對抗俄羅斯，深受烏國民眾擁戴。民眾在烏克蘭官方網站發起請願，要求給予約翰遜公民身份，並邀請他成為總理。請願書數小時已獲逾2,500個簽署贊成。

特朗普爆任內想自頒榮譽勳章 自稱美史上被迫害最嚴重的人 【下一頁】

烏克蘭網民周二（26日）在政府網站向總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）發起聯署，表示雖然請求會違反烏克蘭憲法，但約翰遜（Boris Johnson）明確反對俄羅斯入侵烏克蘭，以及在政治、金融及法律領域饒富智慧，希望澤連斯基能給予約翰遜公民身份，並任命他成為總理。

請願書推出的數小時已獲逾2,500名民眾簽名，一旦收到2.5萬個民眾簽名，澤連斯基必須對此作回應。

捷克警方改裝法拉利做新警車 打擊非法賽車等罪案 【下一頁】

約翰遜同日向澤倫斯基頒發「Sir Winston Churchill Leadership Award」獎項，表彰澤倫斯基在面對俄羅斯入侵時，所表現出無比勇氣、不屈不撓及尊嚴。

澤倫斯基以視像形式領獎時引用英國戰時首相丘吉爾（Winston Churchill）名言讚揚約翰遜，稱「當形勢變得艱難時，約翰遜從來沒有想過退出鬥爭」。

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責任編輯：郭麗明

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