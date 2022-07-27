  • 33°C
香港時間 : 2022727日 (三) 16:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【夏日大抽獎】恒基旗下3商場推大抽獎 送逾千份商場現金券 更有機會嬴iPhone 13 Pro

理財智慧 16:05 2022/07/27

分享：

分享：

恒基地產旗下商場手機應用程式H．COINS，經常帶來購物驚喜，其中的沙田中心‧沙田廣場及屯門時代廣場，於即日起至8月14日推出《夏日激賞》大抽獎，於場內以電子貨幣消費滿指定金額，並於H．COINS手機app免費登記成為會員，成功上載發票，即可獲抽獎機會，送出逾千份商場現金券及其他禮品等，更有機會贏得iPhone 13 Pro。

同場加映：【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

由即日起至8月14日於沙田中心‧沙田廣場及屯門時代廣場以電子貨幣單一消費滿250元或以上，經H．COINS手機app自助上傳發票並成功獲批核，除了可賺取H．COINS之外，更可獲得即抽即中獎機會乙次，贏取逾千份商場購物或餐飲現金券，面值包括100元、50元及30元及其他精美禮品，永不落空，最高可享40%消費回贈。

此外，更額外增設iPhone大抽奬，是次抽獎分為6個星期的消費階段，每個階段內的即抽即中奬之參加者均可自動參加，全期共12部128GB iPhone 13 Pro ，登記發票越多，抽獎機會亦會越多，中奬機會越大。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

同場加映：【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
著數優惠 經濟 商場 沙田廣場 沙田中心 屯門時代廣場 Trend Plaza 恒基 香港

上一篇文章

【快手 1024】再遭主要股東減持234.6萬股 套現近2億元 快手股價曾跌1.5%

下一篇文章

【騰訊 700】 騰訊遊戲啟動兩個月專項行動 針對暑假未成年人網絡環境 嚴重違規帳號將永久封停
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【虛擬貨幣】英國工程師誤棄硬碟冷錢包 內含8千顆比特幣 市值高達1.7億美元
【虛擬貨幣】英國工程師誤棄硬碟冷錢包 內含8千顆比特幣 市值高達1.7億美元
碧桂園毎股3.25元 配股集資27億元
碧桂園毎股3.25元 配股集資27億元
【夏日賞賞你】旅發局第二批4.3萬份獎賞7.28起可領取 75折買水上樂園門票 25折購樂高®探索中心套票
【夏日賞賞你】旅發局第二批4.3萬份獎賞7.28起可領取 75折買水上樂園門票 25折購樂高®探索中心套票
【職場熱話】做政府工「懶慣」難轉會私企？打工仔意見分歧 同外面社會脫節VS有料去邊都得
【職場熱話】做政府工「懶慣」難轉會私企？打工仔意見分歧 同外面社會脫節VS有料去邊都得
昇悅居業主「驚青」劈價135萬賣樓　同類三房一年跌價逾一成
昇悅居業主「驚青」劈價135萬賣樓　同類三房一年跌價逾一成
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款