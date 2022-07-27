【夏日大抽獎】恒基旗下3商場推大抽獎 送逾千份商場現金券 更有機會嬴iPhone 13 Pro

恒基地產旗下商場手機應用程式H．COINS，經常帶來購物驚喜，其中的沙田中心‧沙田廣場及屯門時代廣場，於即日起至8月14日推出《夏日激賞》大抽獎，於場內以電子貨幣消費滿指定金額，並於H．COINS手機app免費登記成為會員，成功上載發票，即可獲抽獎機會，送出逾千份商場現金券及其他禮品等，更有機會贏得iPhone 13 Pro。

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由即日起至8月14日於沙田中心‧沙田廣場及屯門時代廣場以電子貨幣單一消費滿250元或以上，經H．COINS手機app自助上傳發票並成功獲批核，除了可賺取H．COINS之外，更可獲得即抽即中獎機會乙次，贏取逾千份商場購物或餐飲現金券，面值包括100元、50元及30元及其他精美禮品，永不落空，最高可享40%消費回贈。

此外，更額外增設iPhone大抽奬，是次抽獎分為6個星期的消費階段，每個階段內的即抽即中奬之參加者均可自動參加，全期共12部128GB iPhone 13 Pro ，登記發票越多，抽獎機會亦會越多，中奬機會越大。

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責任編輯：羅浩濂