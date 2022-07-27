▲ 【濠賭股】澳門設「娛樂場幸運博彩經營批給公開競投委員會」 負責新一輪賭牌競投工作

澳門行政長官今日頒佈批示，設立娛樂場幸運博彩經營批給公開競投委員會，負責執行新一輪博彩經營批給公開競投的工作，並自即日起生效。

澳門娛樂場幸運博彩經營批給公開競投委員會成員包括行政法務司司長張永春、經濟財政司司長李偉農、社會文化司司長歐陽瑜、行政會秘書長許麗芳、經濟及科技發展局局長戴建業、旅遊局局長文綺華、博彩監察協調局局長何浩瀚、司法警察局局長薛仲明以及土地工務局局長黎永亮。

根據行政長官批示，競投委員會將在首次舉行的會議中選出主席及秘書，博彩監察協調局向競投委員會提供運作所需的行政、財政、技術及後勤支援。該行政長官批示自公佈日起生效。

按照第26/2001號行政法規《規範娛樂場幸運博彩經營批給的公開競投、批給合同，以及參與競投公司和承批公司的適當資格及財力要件》第44條的規定，競投委員會有權限對於公開競投及訂立批給合同的一切事宜進行分析及作出決定，但有關博彩經營的臨時或確定判給以及法律規定由其他實體負責的行為除外。

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