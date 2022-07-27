▲ 【美國加息分析】聯儲局議息周四凌晨有結果 5大不能忽略的關注點

美國聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果，市場現時普遍預期聯儲局會加息0.75厘，但加息1厘的機會率仍有25%。由於是次加息後，聯邦基金利率的目標水平已升至長期中性區間，故投資者除關注加息幅度外，本周議息會議還有5大關注點。

5大關注點分別是：（1）聯儲局對當前經濟狀況的描述；（2）聯儲局官員對下半年經濟走勢及衰退風險的評估；（3）聯儲局對通脹預測；（4）聯儲局對全球風險的看法；（5）聯儲局對資產市場的態度。

1. 聯儲局對當前經濟狀況的描述

隨聯儲局今年來不斷加息，市場對美國經濟步入衰退的憂慮亦升溫，因此要留意聯儲局對經濟前景的看法。據會議紀錄顯示，聯儲局6月議息會議中指加息對經濟增長的影響可能大於預期，因此要留意聯儲局主席鮑威爾在議息後新聞發布會上對當前經濟的最新看法。

2. 聯儲局官員對下半年經濟走勢及衰退風險的評估

美國第一季經濟已出現負數，若周四公布的GDP數據再現負數，意味美國將出現技術性衰退，但財長耶倫早前指，連續兩季負增長不等於衰退。市場認為，若聯儲局覺得下半年的加息步伐會影響經濟增長，相信當局會於未來數次議息會議的加息幅度將會減少。

美議息前HIBOR再抽高 實際按息升穿封頂息【下一頁】

3. 聯儲局對通脹預測

6月議息會議紀錄指，聯儲局委員一致認為通脹前景已經惡化，若通脹未能下降，當局將採取更嚴格的貨幣政策。美國6月消費物價指數（CPI）按年升9.1%，續創逾40年新高，反映通脹仍然高企，故聯儲局對通脹前景的預測，將左右未來的貨幣政策。

4. 聯儲局對全球風險的看法

現時俄烏局勢持續，加上中美審計問題未解決，地緣政治風險不確定性仍然存在，而且全球經濟步入衰退的風險增加，因此要留意聯儲局會否因應全球狀況變化，改變利率決定。

5. 聯儲局對資產市場的態度

環球金融市場上半年大幅震盪，美股亦出現逾兩成的調整。不少券商認為，若聯儲局加息1厘，將對市場流動性構成負面衝擊，並影響貨幣市場，故儲局在進行貨幣政策決策時，會否將股市波動納入考慮因素，也是重點關注點。

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