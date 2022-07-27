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【ETF】Global X 亞太高股息率ETF今日上市　投資40隻最高股息收益證券

股樓投資 16:18 2022/07/27

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未來資產環球投資（香港）有限公司周三（27日）宣布推出Global X 亞太高股息率 ETF （03116）。該ETF將於今天開始在港交所交易，旨在提供一個便捷和具有成本效益的投資機會，投資於在亞太區上市的40種最高股息收益證券。

Global X 亞太高股息率 ETF 追蹤 Solactive 亞太高股息率指數，以提供亞太地區市場的高收益投資敞口。該基金由亞太地區上市的收益率最高的40檔股票組成，每個季度會進行評估和配置調整。該基金旨在3月、6月、9月和12月按季度派息。

隨各國央行繼續收緊貨幣政策以控制通脹，債券收益率一直在快速上升，但由於投資者資本競爭加劇，高收益股票往往被視為逆勢。亞洲高收益股票表現卻超過廣泛大型指數，擁有提供高額收入的潛力。

【同場加映】青姐話：靜市何時了 指數落多少？

過去3個收益率上升的周期中，Solactive亞太高股息率指數的累計表現比MSCI AC 亞太指數高出7.3％。就收益率而言，截至6月30日，Solactive亞太高股息率指數收益率為8%，是恒生指數3.2%的兩倍多。

該ETF推出後，未來資產在香港上市的ETF和ETP總數已達至28隻，當中加強了收益ETF的產品系列，期望讓投資者實現投資組合多樣化和提高收益。

未來資產環球投資行政總監李禎鎬先生表示：「與全球其他地區相比，亞太地區一直提供最高水準的股息率，這是由其企業強大的基本面和健康的現金平衡推動的。Global X 亞太高股息率 ETF的目的在於保護投資者的投資組合不受通貨膨脹影響的同時，挖掘亞太地區巨大的收益機遇。」

【延伸閱讀】法巴將21隻本地及中概股 列入本季亞太區首選名單　【下一頁

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同場加映：【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

 

 

 

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