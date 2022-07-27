【餐飲業】中西餐廳招聘情況差異大　中菜館人工增至2萬中亦難請人

▲ 有餐飲業負責人稱，薪金由以往的1萬多增至2萬中，惟亦難請人。（資料圖片）

社交距離措施已放寬一段時間，市民逐漸恢復外出用餐的習慣。不過，招聘人手方面，中菜館與西餐廳的情況似乎有頗大分別。有餐飲業負責人稱，薪金由以往的1萬多增至2萬中，惟亦難請人。

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龍圖閣負責人陳強稱，業界現時難以招聘全職員工，薪金由以往的1萬多增至2萬中，惟亦難請人。只好增加更多兼職員工應對，薪金亦由以往每小時60至70元，增至80至100元。

西餐廳方面，Zenon Café負責人梁小姐則反映現時請人並無困難。「有困難的是未必有那麼多的顧客，加上食材及租金成本等壓力。加上近日天氣非常炎熱，大家都跑去逛商場，街舖生意難做。」

生意表現方面，陳強反映，該企5月至6月的生意額已回復至疫前7至8成水平。不過他稱，「第三季的表現全看疫情會否重新升溫，正常情況下消費券必定有幫助。」亦憂慮政府或有機會再次收緊社交距離及堂食限制，飲食業勢必首當其衝受打擊。

梁則表示，5至6月的生意表現較好。惟近日疫情有重新升温的跡象，7月的生意額下跌了5至10萬元，人均消費約100元。

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記者：李智美