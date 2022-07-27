  • 34°C
香港時間 : 2022727日 (三) 17:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【餐飲業】中西餐廳招聘情況差異大　中菜館人工增至2萬中亦難請人

商業 16:38 2022/07/27

分享：

分享：

有餐飲業負責人稱，薪金由以往的1萬多增至2萬中，惟亦難請人。（資料圖片）

社交距離措施已放寬一段時間，市民逐漸恢復外出用餐的習慣。不過，招聘人手方面，中菜館與西餐廳的情況似乎有頗大分別。有餐飲業負責人稱，薪金由以往的1萬多增至2萬中，惟亦難請人。

【通脹升溫】麥當勞加價有技巧　為何顧客不介意？

龍圖閣負責人陳強稱，業界現時難以招聘全職員工，薪金由以往的1萬多增至2萬中，惟亦難請人。只好增加更多兼職員工應對，薪金亦由以往每小時60至70元，增至80至100元。

西餐廳方面，Zenon Café負責人梁小姐則反映現時請人並無困難。「有困難的是未必有那麼多的顧客，加上食材及租金成本等壓力。加上近日天氣非常炎熱，大家都跑去逛商場，街舖生意難做。」

生意表現方面，陳強反映，該企5月至6月的生意額已回復至疫前7至8成水平。不過他稱，「第三季的表現全看疫情會否重新升溫，正常情況下消費券必定有幫助。」亦憂慮政府或有機會再次收緊社交距離及堂食限制，飲食業勢必首當其衝受打擊。

梁則表示，5至6月的生意表現較好。惟近日疫情有重新升温的跡象，7月的生意額下跌了5至10萬元，人均消費約100元。

【俄烏戰事】外國貨品撤離　俄消費品逾8成轉本土貨

【香港書展】書展入場人次達85萬　人均消費879元較上年多62元

記者：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【全球通脹】英國餐廳推「創意料理」減成本　剩餘食材炮製雞尾酒
2022/06/20
【全球通脹】英國餐廳推「創意料理」減成本　剩餘食材炮製雞尾酒
【歐洲熱浪】餐廳停用焗爐免廚師中暑　僅供應冷盤
2022/07/25
【歐洲熱浪】餐廳停用焗爐免廚師中暑　僅供應冷盤
【餐飲業復甦】調查：餐廳業績滿意度創疫後新高　四分一料今季開新店
2022/07/26
【餐飲業復甦】調查：餐廳業績滿意度創疫後新高　四分一料今季開新店
【薯條荒】日本薯條短缺困境未解　餐廳改用中國貨代替美國貨
2022/07/26
【薯條荒】日本薯條短缺困境未解　餐廳改用中國貨代替美國貨

你可能感興趣

【全球通脹】英國餐廳推「創意料理」減成本　剩餘食材炮製雞尾酒
15:00 2022/06/20
【全球通脹】英國餐廳推「創意料理」減成本　剩餘食材炮製雞尾酒
【歐洲熱浪】餐廳停用焗爐免廚師中暑　僅供應冷盤
18:54 2022/07/25
【歐洲熱浪】餐廳停用焗爐免廚師中暑　僅供應冷盤
【餐飲業復甦】調查：餐廳業績滿意度創疫後新高　四分一料今季開新店
12:21 2022/07/26
【餐飲業復甦】調查：餐廳業績滿意度創疫後新高　四分一料今季開新店
經濟衰退 餐廳情報 經濟數據表現 疫情 中菜 餐飲 餐廳 西餐

上一篇文章

【過百年老店】Fortnum & Mason經營逾300年　落戶香港憑3招吸本地客

下一篇文章

【通脹升溫】麥當勞加價有技巧　為何顧客不介意？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【疫市營商】電子產品使用時間急增　近視控制鏡片生意疫市升35%
【疫市營商】電子產品使用時間急增　近視控制鏡片生意疫市升35%
【辦公模式】鴻福堂8月起試行混合辦公　員工每週有一天在家工作
【辦公模式】鴻福堂8月起試行混合辦公　員工每週有一天在家工作
【通脹升溫】麥當勞加價有技巧　為何顧客不介意？
【通脹升溫】麥當勞加價有技巧　為何顧客不介意？
【好想去日本】後疫情香港首個大阪旅行團一行20人本周出發　屬暫時最多旅客之旅行團
【好想去日本】後疫情香港首個大阪旅行團一行20人本周出發　屬暫時最多旅客之旅行團
【俄烏戰事】外國貨品撤離　俄消費品逾8成轉本土貨
【俄烏戰事】外國貨品撤離　俄消費品逾8成轉本土貨
【國際通關】新加坡酒店房價重回6年高位　入住率3個月續升
【國際通關】新加坡酒店房價重回6年高位　入住率3個月續升
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款