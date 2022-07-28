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【理財智慧】大熱天時都驚中暑 一文了解跑步中暑保險

理財智慧 11:05 2022/07/28

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上周六（7月23日）大家經歷了稱為「大暑」的一天，在傳統角度來說是一年內最熱的一日。但隨著全球氣溫上升，全球都面對炎熱天氣，例如英國剛經歷四十度的熱浪，香港近日的天氣都急升，最近書展和動漫節也陸續舉行，如果要去排隊入場的讀者要小心炎熱的天氣。有不少人都有「跑街」的習慣，但原來市面上有一款為中暑而設的意外保險。

同場加映:【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

微保險
YAS 微保險是一間忠意保險(Generali) 開設的虛擬保險公司，現時主要提供非月供或年供的意外保險產品，而且推出不少更具針對性的保險，例如搭車保險，跑步保險，行山保險等，主要保障在期間的意外受傷或財物損失，而其中的跑步保險攻更包含中暑保障。

跑步保障
有別於其他保險公司或虛擬保險提供的一年期的意外保險，YAS微保險的保障是以公里去計算，現時500公里以50元計算，為投保人提供更多的彈性，特別是適合一些「輕量」運動的投保人，而且保障包括中西藥治療、財物失竊、中暑治療，為跑者提供不同類別的意外保障。

虛擬保險優缺點
不少討論區都在討論虛擬保險的好處，特別是近年太多傳統保險公司經紀銷售手法不良的新聞，因此不少年輕人更傾向於虛擬保險。虛擬保險的優勢在於具現金價值的保險產品較少、因此賠償會較多、純保險產品選擇更多、保費較便宜等，但傳統保險公司的優勢是有專門的經紀跟進，包括協助索賠和解釋保單內容等。個人而言，我同時也有選購虛擬保險和傳統保障產品，意外保險會用虛擬保險、醫療保險用傳統保險公司，因此讀者可以選用合適自己的保險產品。

同場加映:【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

 

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記者：陳佳恩


 

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