2022年「關注私隱週」 私隱公署舉辦「第五十七屆亞太區私隱機構論壇」 慶祝香港特別行政區成立25周年 說好香港故事

為慶祝香港特別行政區成立25周年，香港個人資料私隱專員公署（私隱公署）於 2022 年 7 月 12 至 13 日舉辦「第五十七屆亞太區私隱機構論壇」（論壇）。來自亞太區不同資料保障機構、超過110名代表齊聚論壇，討論廣泛的環球私隱問題，並分享監管和執法經驗。

▲ 政制及內地事務局局長曾國衞, IDSM, JP, 在「第五十七屆亞太區私隱機構論壇」擔任主禮嘉賓。

政制及內地事務局局長曾國衞, IDSM, JP在開幕儀式上擔任主禮嘉賓，歡迎亞太區私隱機構論壇成員參與論壇。曾國衞局長說：「國家『十四五』規劃全力支持將香港發展成為國際創新科技中心......，我們繼續期待亞太區私隱機構以至其他全球和區域私隱機構提供真知灼見，並加強合作。」

▲ 私隱專員鍾麗玲在「第五十七屆亞太區私隱機構論壇」上致辭。

香港個人資料私隱專員（私隱專員）鍾麗玲呼籲亞太區資料保障機構之間進行更多和更緊密的協作。她在歡迎辭中表示，論壇為亞太區私隱機構成員提供極佳的機會，分享知識、經驗和推廣私隱領域的最佳行事方式。

▲ 私隱專員鍾麗玲及參與「第五十七屆亞太區私隱機構論壇」的代表合照。

私隱公署亦藉論壇展示私隱公署的工作成果。在論壇的首日（2022年7月12日），助理個人資料私隱專員（投訴及刑事調查）葉瑋璣介紹了私隱公署對「起底」罪行的最新執法行動。署理首席個人資料主任（合規及查詢）郭正熙分享了私隱公署最近在《社交媒體私隱設定大檢閱》報告中的檢視結果，該報告全面檢視了香港十大最常使用的社交媒體的私隱政策及在私隱功能方面的表現。

▲ 香港個人資料私隱專員鍾麗玲（圖上）和新加坡個人資料保護委員會副專員楊子健（圖下）於7月13日進行網上儀式簽署諒解備忘錄。

在論壇的第二日（2022年7月13日），私隱專員主持題為「新興科技引起的私隱議題和監管路線圖」的專題討論，深入探討新興科技帶來的私隱問題，嘉賓講者包括來自澳洲、加拿大、日本和英國資料保障機構的私隱／資訊專員或高級代表。



香港私隱公署與新加坡個人資料保護委員會亦於論壇舉行之際簽訂及更新了諒解備忘錄（備忘錄），以保持他們現有的聯繫及就保障個人資料擴大合作範圍和加強緊密的合作關係。



根據備忘錄，兩個資料保障機構的合作範圍包括就資料保障政策和執法行動交流資訊和分享良好行事方式、在跨境個人資料事件的聯合調查中協調及互相協助，以及在教育和培訓方面進行合作。



香港私隱專員鍾麗玲表示：「隨著我們踏入一個數據日益全球化的年代，保障個人資料私隱不再局限於個別司法管轄區。備忘錄為兩個資料保障機構之間的工作關係奠定了鞏固的基礎，並且為兩個機構之間的合作建立了進一步的框架。我相信建立一個有效的合作機制對兩個機構從執法行動以至宣傳及推廣公眾教育等方面均會帶來正面影響。」



「亞太區私隱機構論壇」於1992年成立，是亞太區内私隱和資料保障機構加強合作及討論最佳行事常規的主要平台，論壇中各機構亦就私隱規例、新科技以及處理私隱相關的查詢和投訴交換資訊。



「第五十七屆亞太區私隱機構論壇」是2022年「關注私隱週」的其中一個重點活動。今年「關注私隱週」的主題為「數碼新世代的私隱保障」。除了論壇，私隱公署亦進行其他推廣活動，包括於今日（7月15日）聯同香港電腦教育學會舉辦「社交媒體私隱教與學」網上分享會。



(特約)