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【騰訊 700】 騰訊遊戲啟動兩個月專項行動 針對暑假未成年人網絡環境 嚴重違規帳號將永久封停

股樓投資 15:34 2022/07/27

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繼早前推出未成年人暑假「限玩令」後， 騰訊控股（00700）再有新動作。騰訊遊戲宣布，為貫徹落實中央網信辦「清朗2022年暑期未成年人網絡環境整治」專項工作部署，騰訊遊戲安全團隊啟動為期兩個月的專項行動，保障未成年人網絡空間安全。騰訊股價今日（27日）顯著受壓，暫曾低見320元，最多跌2.9%，最新報320.4元，仍跌2.7%，成交額48.6億元。

同場加映﹕【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

騰訊指，對於遊戲內及相關遊戲社區發布危害未成年人身心健康的違規文字、圖片、語音，或使用包含違規信息的頭像等帳號，經核實情況後，將根據不同的違規程度，予以禁言、短期封禁遊戲賬號，或永久封停遊戲帳號的處罰。違規內容包括涉及人身攻擊的欺凌行為、導向不良的污言穢語；危害未成年的色情低俗、不雅、血腥暴力等內容；以及提供網絡遊戲帳號租售服務的信息以及代解未成年人保護系統的內容等。

【阿里巴巴 9988】 阿里巴巴申請在港轉為主要上市 料年底前完成 股價重上100元大關【見下頁

    點擊圖片放大
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至於早前落實《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，騰訊指將嚴格執行，暑假期間未成年人只能在每周五、六、日，晚上8點至9點之間登錄遊戲，而人臉識別系統亦會在暑期持續加強識別。

同場加映﹕【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

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記者：郭秀慧

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