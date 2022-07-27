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【ET講股通】孫運喜：外圍陰霾（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 19:12 2022/07/27

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恒生指數開報20684點，跌221點，及後走勢持續向下，午後一度回升，但尾市再回軟跌279點，暫報20625點，成交僅724億元。恒生科技指數跌1.55%，報4524點。阿里巴巴 （09988） 跌3.5險守100元關。碧桂園 （02007） 折讓12.6%配股，股價跌超過15%，同系碧桂園服務 （06098） 更插22%。外圍陰霾揮之不去，大市點走？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：08 - 港股今日市況速覽
01：20 - 期指還未跌穿上升軌   小雙底動力不算太差   頸線20713點現阻力
03：44 - 今晚美聯儲局第二日開會   市場關注加0.75厘怎壓抑通脹？ 
04：55 - 明年年初憧憬減息   減息預期有變會影響美股下跌
05：55 - 美國經濟有放緩跡象   7月份消費者信心指數明顯回落
06：42 - 6月份新屋銷售下跌8.1%較預期差   或拖累全美經濟表現
07：37 - IMF國際貨幣基金組織調低全球經濟增長預測  下調至3.2%經濟動力減弱
08：45 - 美國零售股降溫   Walmart沃爾瑪調低來季及全年盈利指引
11：15 - 期指受制雙底阻力   20570-20713點窄幅上落
12：01 - 潛力股推介：德昌電機控股 （00179）
18：11 - 觀眾問股：碧桂園 （02007） 配股  碧桂園服務 （06098） 會唔會出事？
22：55 - 觀眾問股：聯想 （00992） 除淨前可以去到咩位？
26：10 - 期指收市市況速報
26：28 - 港股收市市況速報 

立即收看：https：//video.hket.com/video/3312880

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫【開市追揸沽】美國加息幾多厘  本港隨時加P樓價點睇？**

------

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指全日跌235點，收報20670點，大市總成交872億元。後市料續維持爭持格局，靜待儲局議息結果及美國經濟數據出爐。

展望後市，還看外圍陰霾發展。聯儲局明早凌晨公布議息結果，料加息0.75厘，市場關注儲局是否仍以遏抑通脹為首務。憧憬明年初減息，美股近日表現回暖，若儲局維持鷹派取態，恐掀震盪。

愈來愈多迹象顯示美國經濟放緩，7月份消費者信心指數明顯回落，反映高通脹打擊消費意欲。6月份新屋銷售跌8%，同遜預期。另外，IMF再次下調全球經濟增長預測。

美企業績同樣陰霾密布，沃爾瑪（Walmart）下調盈利指引，零售股全綫受壓，拖累美股昨晚下跌，道指向下逼近50天綫。

潛力股可吼德昌電機 （00179） ，股價升7.1%至10.86元。技術走勢上，周一突破雙底頸綫，回試後抽後今日再升，並收復前浪底。基本面方面，估值早前低見1998年以來低位，現價市盈率8.4倍，預測市盈率7.7倍。部署上，宜待回吐至10.4元水平吸納，有大行看14元，失守9.2元止蝕。

【「ET講股通」問股環節，包括︰碧桂園、碧桂園服務、聯想集團。立即觀看

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欄名 : ET講股通

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