【職場熱話】同事Last Day成密切接觸者需隔離 最後一刻無法交接工作惹爭議 是同事刻意安排或公司部署失當？

同事離職前夕忽然染疫，結果無法順利返回公司與其他同事交接工作，無論是對於公司本身，抑或是其他留下來繼續收拾殘局的同事，都會是非常麻煩的事情。有打工仔近日於香港討論區發文，透露「同事A今日Last Day……阿姐就話同事A做咗密切接觸者，所以今日返唔到公司。」事主擔憂地表示：「食唔到散水餅事小，佢手頭下有堆嘢未Handover晒事大」。該名離職同事更表示於新公司履新後，未必會再有時間返來交接工作，事主於是向廣大網友求助解決方法。

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據事主所言，同事早於離職前一周已事先張揚「要好好期待佢嘅散水餅，因為佢用咗好多錢買」，更提醒大家那天午飯不要吃那麼飽，令人覺得離職同事染疫是一場意外。不過，不少信奉陰謀論的網友，卻認定這是離職同事刻意為之的安排。「擺明懷恨在心玩你條Team，根本冇買過餅，中招就有証明啫，密切接觸係吹出嚟」、「同事A係高手，預了Handover有大量手尾」、「他高招唔，縮骨、卸膊、隱形」、「擺明想早閃人啦」。

姑勿論離職同事的動機如何，更多的網友則直指問題弄到如此田地，更大程度是公司行政安排失當所致，管理層不應拖延至最後一刻，才處理同事間的工作交接安排。「Last day先嚟Handover? 呢間公司都幾好撈，完全冇危機意識，覺得日日都可以好順利咁返工，正喎～」。

有網友就分享奇妙經歷，謂其老闆為了順利交接，竟要求員工離職後，都要繼續回覆新同事問題。「我朋友間公司老闆要求員工離職後1個月內都要覆新員工嘢，佢離職時老闆話1個月通知期唔夠，話請人唔係即時請到，話佢離職前點解唔同佢老闆商量後先辭職，話佢無責任感，當然我朋友無理佢啦。」

有網友就提醒事主，假如事情事不關己，就不要對事件太過「上心」，只需交由公司處理即可。有網友就反問樓主是否老闆，如果不是，就正中了「皇帝唔急太監急」這個說法。「既然離職同事唔係要對你負責，咁點解要將離職同事嘅野攬上身，應該等公司指示嘛。」其他網友亦紛紛提出類似意見：「容許Last day先至Handover，係阿姐嘅問題。有嘢就問佢啦。」、「未完嘅Task係畀返公司， 公司再畀適當時間你做」。

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責任編輯：嚴浩文