【IG抖音化】藝人、網紅公開連署反IG抖音化　負責人Twitter現身解釋

▲ 美國話題姊妹花Kim Kardashian、Kylie Jenner日前在Instagram限時動態上點名，要求Instagram不要成為TikTok，隨後一眾藝人、網紅亦跟隊，對此公開連署，反Instagram抖音化。

Meta旗下社交平台Instagram（IG）早前推出短影片功能Reels，透過獎勵機制鼓勵創作者使用，惟Instagram更新後的介面，與TikTok有很多共同之處，例如滑動頁面會隨機出現陌生人的Reels短片等，引來不少用戶不滿。美國話題姊妹花Kylie Jenner、Kim Kardashian日前在Instagram限時動態上點名，要求Instagram不要成為TikTok，隨後一眾藝人、網紅亦跟隊，對此公開連署，反Instagram抖音化。

【社交媒體】傳統媒體沒落？ IG成最受英國青少年歡迎新聞渠道

【Instagram】配合蘋果App Store新政策 Instagram向用戶提供暫停帳號功能

Instagram負責人Adam Mosseri有見抵制聲浪持續，也在Twitter上拍片回應，解釋即便Instagram團隊甚麼也不做，現在亦會有愈來愈多影片出現在Instagram上：「現在用戶比起照片，更喜歡拍影片，讓Instagram不得不開始支援此趨勢」，同時強調會讓平台能夠繼續發布照片。

對於不少用戶抱怨的演算法推薦內容，他則承諾持續改善系統。他認為，演算法推薦內容仍然是協助創作者推廣內容，最有效及重要的方式之一。另對於用戶抱怨的全屏幕動態方面，他則強調此舉只是在部分地區測試的新功能，並不是整個平台都以該方式呈現。

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：