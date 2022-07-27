▲ 【美國加息】大摩投資管理：加息1厘將對流動性構成不利影響 核心通脹逐月下降才有望減慢加息步伐

美國聯儲局將公布議息結果，摩根士丹利投資管理的全球固定收益團隊的投資組合經理兼首席固定收益策略師Jim Caron認為，加息75點子已是相當大的加息舉動，足夠向市場發出強烈的訊息，當局沒有必要加息100點子。

「若加息100點子，將對流動性產生不利影響，會影響貨幣市場（回購、抵押、槓桿等）動態的順暢度，並阻礙或過早中斷當局希望實現的加息路徑，即年底上升至3.5厘、最終達至3.75厘或4厘）。」

Caron指，聯儲局似乎正積極收緊貨幣政策以使經濟增長放緩，但為了遏制通脹，他們更願意冒硬著陸或衰退的風險，故加息路徑將與通脹的走向有密切關係，而聯儲局提到了有需要看到核心通脹逐月下降，惟這種情況還未發生。

聯儲局將於議息後舉行新聞發布會，Caron預期，聯儲局將會在會上透露當局願意冒的經濟放緩風險有多大，例如增長一旦陷入負數、緩慢或衰退的關口，聯儲局會否停止加息舉動，並希望當局也會公開能夠接受失業率上升（同時打擊勞動市場）以遏止通脹的程度。

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編輯：陳韻妍