  • 31°C
香港時間 : 2022727日 (三) 22:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【晶片法案】美國參議院通過晶片法案關鍵投票 有望向貼晶片製造商提供520億美元補貼

環球政經 21:37 2022/07/27

分享：

分享：

美國參議院於26日通過晶片法案（CHIPS-plus）的一項投票，投票結果為 64：32 ，以大比數通過，為最終通過法案奠定基礎。這項法案涉及提供晶片製造商520億美元資金、稅收補貼政策及刺激其他技術的創新和發展，因此部分人認為這對美國經濟和國安至關重要。除了有助緩解全球晶片短缺衝擊，還使美國與中國競爭時處於更有利地位。

【多圖】 大埔全新豪宅林海山城　戶戶過千呎　現代歐洲式豪邸直擊【下一頁

【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

美國總統拜登早前呼籲國會盡速通過這項法案，他表示：「美國發明半導體，但多年來半導體生產已經轉移至海外，因此美國生產晶片必須重新領先全世界。」他又引述專家意見指從智慧手機、汽車到武器等所有東西都關乎半導體，藉此提醒大眾此法案對美國經濟和國安的「重要性」。

【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

美國國家安全顧問Jacob Sullivan亦表示，美國目前完全依賴海外半導體供應商的方案是「非常危險」，一但未來供應中斷將會產生災難性的損失。他建議國會通過這項法案，以確保各公司投資於美國的半導體產業而不是在海外其他地方建廠。

【阿里巴巴9988】阿里尋求在港主要上市 一文看盡大行看法和目標價【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】.

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

 

開啟hket App，閱讀全文
晶片 經濟 拜登 補貼

上一篇文章

【新股IPO】檸萌影視傳於本周五招股 擬集資4.7億 騰訊持股近19.8%

下一篇文章

【下半年部署】大摩發表本港內地焦點股名單 15隻股份入圍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】做政府工「懶慣」難轉會私企？打工仔意見分歧 同外面社會脫節VS有料去邊都得
【職場熱話】做政府工「懶慣」難轉會私企？打工仔意見分歧 同外面社會脫節VS有料去邊都得
【上車要留意】H按息衝上封頂位　一文看清6月至今供樓開支變化
【上車要留意】H按息衝上封頂位　一文看清6月至今供樓開支變化
【夏日賞賞你】旅發局第二批4.3萬份獎賞7.28起可領取 75折買水上樂園門票 25折購樂高®探索中心套票
【夏日賞賞你】旅發局第二批4.3萬份獎賞7.28起可領取 75折買水上樂園門票 25折購樂高®探索中心套票
昇悅居業主「驚青」劈價135萬賣樓　同類三房一年跌價逾一成
昇悅居業主「驚青」劈價135萬賣樓　同類三房一年跌價逾一成
碧桂園毎股3.25元 配股集資27億元
碧桂園毎股3.25元 配股集資27億元
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款