【晶片法案】美國參議院通過晶片法案關鍵投票 有望向貼晶片製造商提供520億美元補貼

美國參議院於26日通過晶片法案（CHIPS-plus）的一項投票，投票結果為 64：32 ，以大比數通過，為最終通過法案奠定基礎。這項法案涉及提供晶片製造商520億美元資金、稅收補貼政策及刺激其他技術的創新和發展，因此部分人認為這對美國經濟和國安至關重要。除了有助緩解全球晶片短缺衝擊，還使美國與中國競爭時處於更有利地位。

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美國總統拜登早前呼籲國會盡速通過這項法案，他表示：「美國發明半導體，但多年來半導體生產已經轉移至海外，因此美國生產晶片必須重新領先全世界。」他又引述專家意見指從智慧手機、汽車到武器等所有東西都關乎半導體，藉此提醒大眾此法案對美國經濟和國安的「重要性」。

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美國國家安全顧問Jacob Sullivan亦表示，美國目前完全依賴海外半導體供應商的方案是「非常危險」，一但未來供應中斷將會產生災難性的損失。他建議國會通過這項法案，以確保各公司投資於美國的半導體產業而不是在海外其他地方建廠。

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記者：鄭日棱