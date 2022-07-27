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【分析｜碧桂園】拆解碧桂園系暴跌之謎　大行指配股勾起投資者「傷心回憶」

股市 15:29 2022/07/27

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【分析｜碧桂園】拆解碧桂園系暴跌之謎　大行指配股勾起投資者「傷心回憶」

碧桂園系暴跌，竟然是配股的錯？碧桂園 （02007） 現大瀉15%，碧桂園服務 （06098） 更是大跌25%，不單是恒指成分股跌幅最大的股份，亦是港股跌幅最大的股份。摩通直言，碧桂園系股價突瀉原來是配股有關，變相勾起投資者的「傷心回憶」，反更擔心集團的流動性緊張情況。

碧桂園經過連彈兩日後，旋即趁機配股。碧桂園以每股3.25元，較周一收市價3.72元折讓12.6%，配售8.7億股，淨籌集27.9億元。當以為「有錢萬事足」時，誰不知前車可鑒，摩通表示，這卻喚起融創* （01918） 及世茂# （00813） 同樣在違約前的進行配股步伐，變相直接勾起投資者的擔憂。

市場憂碧服「現金過數」予碧桂園

作為五大模範企業之一的碧桂園，摩通認為，若政府出手援助公司再融資，料仍可成為內房少數生還者。不過，該行指出，當碧桂園一日未能證明可如期還債，一日都未能除掉市場擔憂。

甚至的是，更令人愈發懷疑同系的碧桂園服務會「如何將現金送往碧桂園」。摩通指，雖然兩者為姊姊公司，技術上難以做到，可是市場存這樣的擔憂持續蔓延。而可幸的是，暫時未見公司有相關舉動。

直至今年底，碧桂園將主要有2隻規模合共40億元人民幣債到期。摩通認為，其看似公司能如期償付。不過，隨着長年期的債券暴跌，公司難以從市場渠道再集資。除非1）公司可透過備用信用證發行離岸債；2）可發行在岸債並配以信用違約交換（CDS）；3）請求銀行或政府相關基金購買公司債。

料碧服難達增長指引　惟短期配股機會低

另外，該行預料碧桂園服務上半年核心盈利增20%至25%，較指引的升40%為低，認為能達成目標甚為困難。然而，從最近的回購行動預料，公司近期配股的可能性較低。

摩通指，碧桂園流動性減弱，拖累碧桂園服務股價。因此，將碧桂園由「增持」降至「減持」評級，目標價由7.6元削至2.5元；碧桂園服務降為增持」降至「中性」評級，目標價由58元削至21元。

*融創：於今年1月13日，以每股10元，折讓約15.3%，配售4.52億股，集資45.2億元。當日股價暴瀉22.6%。
#世茂：於2021年12月7日，以每股8.14元，折讓約8.5%，配售1.45億股，集資11.7億元。當日股價升1.7%，可是一周後便累計大跌36%。

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編輯：姚卓然

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