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【新冠疫情】南韓確診3個月來首破10萬 日本迫近高位

環球社會熱點 15:05 2022/07/27

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日本與南韓早前大幅放寬新冠肺炎防疫限制，亦陸續開放外國旅客入境。但兩國疫情最近出現反覆，南韓新增超過10萬新確診，為3個月來首次。日本單日增加近20萬新個案，迫近當地疫情高位。兩國一致同意，新一輪疫情與變種病毒Omicron的亞變種有關。

【南韓疫情】單日增近10萬確診 創逾3個月新高 【下一頁】

南韓中央防疫對策本部周三（27日）公布，周二增加逾10萬宗新確診，為3個月來首次突破10萬。單日新增個案較日前多近千宗，與一周前相比上升1.31倍，為兩周前數據2.49個。過去一周平均每日增加約7.3萬宗確診，累計總確診人數超過1944萬。

新增個案中近10萬為社區感染，僅532宗為海外傳入，但數目已是當地疫情大流行後最高。新冠死亡個案單日增加25宗，較日前多8宗，總死亡人數接近2.5萬，平均致死率為0.13%。南韓政府認為，近來確診急血與Omicron亞變種BA.5有關。

中央防疫對策本部認為無需再次實施嚴格防疫措施，部長白敬蘭指保持社交距離等措施已不再有效防止傳染，政府更專心在盡量減低社會及經濟下，幫助民眾回復正常生活。不過，政府收緊部分防疫要求，如要求公務員銷假返工前作快速檢測等。

【日本疫情】秋季擬開打第5針疫苗 縮短接觸者隔離時間（第二版） 【下一頁】

日本同日公布周二新增19.65萬人確診，為上周六（23日）超過20萬確診後的次高紀錄，大阪等14個縣新確診亦創下新高。東京單日確診再次超過3萬，大阪突破2.5萬及愛知縣逾1.5萬。由於確診人數增加，當地診所不勝負荷，有症狀民眾難尋診所診治。

首相岸田文雄指出，重症及死亡人數維持低位，希望採取重點防疫措施如第4針疫苗接種控制疫情，維持經濟及社會活動。厚生勞動大臣後藤茂之呼籲，各縣政府盡快增加病床數目，應對急增的確診人數。

根據Our world in Data數據，日本現時共錄得約1,170萬宗確診，新冠死亡人數超過3.2萬。

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責任編輯：吳漢培

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