▲ 【大灣區】新世界旗下Eureka Nova將應用3間初創公司的方案於旗下不同業務

新世界發展 （00017） 旗下培育科技初創企業的創新平台Eureka Nova與Microsoft香港合作的大灣區加速器計劃，正展開下一輪招募。經過5個月培訓，首批共9間國際初創公司的其中3間，包括美國的Trace、南韓的DeepBrain AI以及中國內地的R-Storm，將在新世界業務部門為其創新方案進行落地試點，從而測試和改善產品，達到大灣區的最佳市場契合度。

3間國際初創公司所提供的解決方案，將有機會應用於香港和廣州的新世界發展業務當中。包括Trace致力開發增強現實 （AR） 導遊技術，可應用於任何生活空間、零售店、商場和博物館當中，為參觀者提供結合實體與數碼的互動式體驗。DeepBrain AI透過使用真實演員的影片，開發實時的影片合成、語音合成和自然語言處理，並利用多語言互動式人工智能頭像與客戶交流，從而滿足各種客戶服務需求。

R-Storm則專注於研究自動洗窗機械人，為清潔高樓大廈提供更具經濟效益和更安全的替代方案。洗窗機械人更會利用圖像識別、壓力感應器和廣角鏡頭對每個窗戶進行仔細分析，以提升清洗的準確度。

大灣區加速器計劃致力探索新世界發展旗下住宅、零售及建築等業務部門的科技應用商機，包括增加集團零售物業內的客戶參與度，以及提升物業管理的自動化服務等。

Microsoft香港提供Microsoft Azure雲端服務平台

新世界發展科技及變革總監冼君行表示，Eureka Nova成為初創企業與新世界發展相關業務部門的橋樑，協助初創企業將業務拓展至龐大的大灣區市場。計劃協助國際初創公司發掘大灣區的發展機遇，並特別為參與計劃的初創公司制定孵化路徑，創造資源，與香港和廣州新世界集團生態圈內的企業共同開發能滿足實際業務所需的解決方案。

Microsoft香港為參與計劃的初創企業提供Microsoft Azure雲端服務平台，讓這些企業能夠以企業級別的雲計算平台建立、運行及管理應用程式，從而實踐其創意及解決方案。\

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編輯：陳韻妍