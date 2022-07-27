【阿里巴巴分析】阿里巴巴香港主要上市料吸千億北水　何時迎北水有變數？看清港股通納入原則

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旭輝884股價急插怎自救？睇實呢個重要支持位
阿里巴巴 （09988） 周二宣布，申請在香港由第二上市轉為主要上市，令公司在香港、紐約雙重主要上市。阿里巴巴自2019年回流香港後，成交量持續提高，而且隨恒指公司修例，阿里巴巴已納入恒生指數、恒生科技指數等主要本地指數系列，但港股通只限在香港主要上市股份，令阿里巴巴始終未能以港股通買賣。因此，外界視阿里巴巴回流香港最主要利好，是有望納入港股通。
綜合投資界分析，阿里巴巴若納入港股通，吸資規模可達160億至210億美元資金，有望利好阿里巴巴擴闊投資者基礎，減輕中美審計監管的潛在衝擊。
不過，滬深港三地交易所於2019年所訂的不同投票權架構（WVR）公司納入滬港通、深港通機制規則，而阿里巴巴作為「非傳統WVR」架構公司，會否有特別處理方法，仍存在變數。
參考三地交易所所列的WVR股份納入規則：
5大原則當中，第4項涉及較多執行細節，因應當時市場狀況，相應規則主要為設有「一股多票」的A、B股架構而設計，但阿里巴巴之所以被視為「同股不同權」主要由於其合夥人制度下，只有阿里合夥人才具有董事提名權，其他事項一律以「同股同權」原則處理。
港交所 （00388） 今年年初修例令非傳統WVR公司合資格在香港雙重主要上市，因此阿里巴巴才能合資格轉換上市地位，但納入規則未有相應有詳細更新，一切有待交易所按「第5原則」決定。目前，市場相信科技監管方針趨溫和之際，阿里巴巴納入港股通機會極高，但納入時間上或有一定變數。
參考性質最接近的再鼎醫藥 （09688） ，公司今年4月宣布啟動香港雙重主要上市，6月完成程序，同月即納入港股通，若阿里巴巴獲一般WVR公司待遇，其轉換成功上市地位，同一時間就有望成為港股通股份。
高盛最新報告料阿里巴巴若納入港股通可吸157億美元北水，而另一投行Sanford C. Bernstein則估計達210億美元。阿里巴巴吸資額勢以千億港元計，對公司必然是利好，但對股價的幫助恐怕未必太大。
參考再鼎醫藥宣布申請雙重主要上市以來股價與大市幾無分別，另一已宣布申請雙重上市的嗶哩嗶哩 （09626） ，自公布意向以來累計跑贏大市逾30百分點，但主要由於公司宣布計劃日正夕3月科技股恐慌時期。即使理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 等獲北水支持的回流中概股，納入港股通後表現更大程度取決於行業氣氛。
高盛最新報告重申阿里巴巴目前最大轉機是盈利預測轉趨穩定，當公司盈利增長在今年下半年和明年初轉勢，阿里巴巴市佔率流失將轉穩定，其多元化業務兼具進攻、防守能力，續予其買入評級，目標價163港元。
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記者：麥德銘