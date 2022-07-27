【阿里巴巴分析】阿里巴巴香港主要上市料吸千億北水　何時迎北水有變數？看清港股通納入原則

阿里巴巴 （09988） 周二宣布，申請在香港由第二上市轉為主要上市，令公司在香港、紐約雙重主要上市。阿里巴巴自2019年回流香港後，成交量持續提高，而且隨恒指公司修例，阿里巴巴已納入恒生指數、恒生科技指數等主要本地指數系列，但港股通只限在香港主要上市股份，令阿里巴巴始終未能以港股通買賣。因此，外界視阿里巴巴回流香港最主要利好，是有望納入港股通。

綜合投資界分析，阿里巴巴若納入港股通，吸資規模可達160億至210億美元資金，有望利好阿里巴巴擴闊投資者基礎，減輕中美審計監管的潛在衝擊。

不過，滬深港三地交易所於2019年所訂的不同投票權架構（WVR）公司納入滬港通、深港通機制規則，而阿里巴巴作為「非傳統WVR」架構公司，會否有特別處理方法，仍存在變數。

滬深港通納入規則 未為阿里巴巴等非傳統WVR設明確指引

參考三地交易所所列的WVR股份納入規則：

1）在聯交所上市滿6個月及其後20個港股交易日；

2）考察日前183日（含考察日當日）中的港股交易日的日均市值不低於港幣200億元；

3）考察日前183日（含考察日當日）港股總成交額不低於港幣60億元；

4）上市以來股票發行人和不同投票權受益人未因違反聯交所對具有不同投票權架構的公司企業管治、信息披露及投資者保障措施等方面的規定，而受到聯交所公開指責、其他公開制裁或者觸發不同投票權終止情形；

5）交易所認定的其他條件。

5大原則當中，第4項涉及較多執行細節，因應當時市場狀況，相應規則主要為設有「一股多票」的A、B股架構而設計，但阿里巴巴之所以被視為「同股不同權」主要由於其合夥人制度下，只有阿里合夥人才具有董事提名權，其他事項一律以「同股同權」原則處理。

港交所 （00388） 今年年初修例令非傳統WVR公司合資格在香港雙重主要上市，因此阿里巴巴才能合資格轉換上市地位，但納入規則未有相應有詳細更新，一切有待交易所按「第5原則」決定。目前，市場相信科技監管方針趨溫和之際，阿里巴巴納入港股通機會極高，但納入時間上或有一定變數。

高盛：阿里可吸1200億港元北水 第三、四季將迎轉捩點

參考性質最接近的再鼎醫藥 （09688） ，公司今年4月宣布啟動香港雙重主要上市，6月完成程序，同月即納入港股通，若阿里巴巴獲一般WVR公司待遇，其轉換成功上市地位，同一時間就有望成為港股通股份。

高盛最新報告料阿里巴巴若納入港股通可吸157億美元北水，而另一投行Sanford C. Bernstein則估計達210億美元。阿里巴巴吸資額勢以千億港元計，對公司必然是利好，但對股價的幫助恐怕未必太大。

參考再鼎醫藥宣布申請雙重主要上市以來股價與大市幾無分別，另一已宣布申請雙重上市的嗶哩嗶哩 （09626） ，自公布意向以來累計跑贏大市逾30百分點，但主要由於公司宣布計劃日正夕3月科技股恐慌時期。即使理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 等獲北水支持的回流中概股，納入港股通後表現更大程度取決於行業氣氛。

高盛最新報告重申阿里巴巴目前最大轉機是盈利預測轉趨穩定，當公司盈利增長在今年下半年和明年初轉勢，阿里巴巴市佔率流失將轉穩定，其多元化業務兼具進攻、防守能力，續予其買入評級，目標價163港元。

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記者：麥德銘