▲ 【投行業績】德銀第二季稅前利潤逾17億歐元勝預期 投行業務淨營收按年增11%

德意志銀行截至6月底止的第二季，核心銀行的稅前利潤17.29億歐元，按年增21%，勝市場預期。該季的總淨營收66.43億歐元，按年增6%，勝預期。

分部方面，企業銀行淨營收15.51億歐元，按年增26%；投資銀行淨營收26.46億歐元，增11%；私人銀行淨營收21.6億歐元，增7%；資產管理淨營收6.56億歐元，增5%；企業和其他（C&O）淨營業支出3.7億歐元，擴大60.6倍。季內信貸損失撥備2.36億歐元，增1.37倍。整體非利息支出46.78億歐元，減少1%。

至於該行於第二季尾的普通股權一級資本比率（CET1 ratio）為13%，按季增0.2個百分點。

德銀財務總監James von Moltke表示，基於該行在上半年表現出的韌性，該行重申今年較早前提出的2022年收入指引，繼續努力實現8%的有形資產回報率目標，同時該行在較預期更困難的環境中面臨成本壓力，該行繼續投資於平台的長期實力，仍完全致力於其可持續增長戰略和2025年的所有財務目標。

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編輯：胡學能