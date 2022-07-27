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旭輝884股價急插怎自救？睇實呢個重要支持位

股市 14:23 2022/07/27

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旭輝 （00884） 早前因公佈股東增持消息股價急升，惟今日跟內房股插水，最新跌逾11%，報2.21元。獨立股評人唐牛指高追的投資者現時已經蝕約1成的股價，可以關注2元或上日低位2.08元重要支持位置，如果未穿仍然可以先繼續揸。足本分析→【按此

*美國加息幾多厘 本港隨時加P樓價點睇？重溫《開市追揸沽》*

責任編輯：袁曉聰

欄名 : 3分鐘睇股

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