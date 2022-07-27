旭輝884股價急插怎自救？睇實呢個重要支持位 股市 14:23 2022/07/27 分享： 分享： 旭輝 （00884） 早前因公佈股東增持消息股價急升，惟今日跟內房股插水，最新跌逾11%，報2.21元。獨立股評人唐牛指高追的投資者現時已經蝕約1成的股價，可以關注2元或上日低位2.08元重要支持位置，如果未穿仍然可以先繼續揸。足本分析→【按此】 *美國加息幾多厘 本港隨時加P樓價點睇？重溫《開市追揸沽》* 責任編輯：袁曉聰 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 碧桂園2007股價急插逾13% 賤價配股或有人接？ 今日 碧桂園2007股價急插逾13% 賤價配股或有人接？ 港股升完又跌 唐牛教你兩招逆市操作自保 今日 港股升完又跌 唐牛教你兩招逆市操作自保 阿里巴巴9988股價又下試100元關 來港主要上市、誰是真正贏家？ 今日 阿里巴巴9988股價又下試100元關 來港主要上市、誰是真正贏家？ 你可能感興趣 碧桂園2007股價急插逾13% 賤價配股或有人接？ 今日 13:16 碧桂園2007股價急插逾13% 賤價配股或有人接？ 港股升完又跌 唐牛教你兩招逆市操作自保 今日 12:10 港股升完又跌 唐牛教你兩招逆市操作自保 阿里巴巴9988股價又下試100元關 來港主要上市、誰是真正贏家？ 今日 13:32 阿里巴巴9988股價又下試100元關 來港主要上市、誰是真正贏家？ 最新專欄文章 更多 受累碧桂園2007配股 碧服6098股價創52周新低點睇？ 今日 受累碧桂園2007配股 碧服6098股價創52周新低點睇？ 阿里巴巴9988股價又下試100元關 來港主要上市、誰是真正贏家？ 今日 阿里巴巴9988股價又下試100元關 來港主要上市、誰是真正贏家？ 碧桂園2007股價急插逾13% 賤價配股或有人接？ 今日 碧桂園2007股價急插逾13% 賤價配股或有人接？ 港股升完又跌 唐牛教你兩招逆市操作自保 今日 港股升完又跌 唐牛教你兩招逆市操作自保 三大車股策略跟進：吉利175、長汽2333、理想2015支持位、目標價速覽 2022/07/26 三大車股策略跟進：吉利175、長汽2333、理想2015支持位、目標價速覽 增持 港股 旭輝控股集團（00884）