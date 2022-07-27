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俄羅斯計劃2024年退出國際太空站 NASA：未接獲官方消息

環球社會熱點 14:05 2022/07/27

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自烏克蘭戰爭爆發後，俄羅斯與西方國家關係轉差。俄羅斯太空總署周二（26日）表示，俄羅斯計劃2024年退出國際太空站，並組建自己的太空站。美國太空總署回應指，暫未接到莫斯科正式提出結束合作意圖。

俄FSB間諜身份被拆穿 竟因女友身材太火辣 【下一頁】

俄羅斯新任太空總署署長（Roscosmos）鮑里索夫（Yury Borisov）周二與總統普京（Vladimir Putin）匯報表示，俄羅斯將履行在國際太空站合作框架內的所有義務，但決定在2024年之後退出，屆時會開始組建屬於俄羅斯的太空站。

美國太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）發聲明，重申美國承諾在2030年或以前確保國際太空站繼續運行，NASA正與合作夥伴協商，稱暫未接獲任何夥伴提出決定。NASA國際太空站負責人Robyn Gatens 亦稱，當局未接獲俄羅斯官方退出國際太空站的消息。

白宮新聞秘書皮埃爾（Karine Jean-Pierre）稱，莫斯科政府未正式通知美方退出國際太空站，亦會探討一旦俄羅斯退出後如何降低影響的方法。

歐盟削用氣唯匈牙利反對 烏批俄減供應圖釀價格恐懼 【下一頁】

俄羅斯太空總署前署長羅戈津（Dmitry Rogozin）上月曾警告，除非美國解除對兩間俄羅斯企業的制裁，否則莫斯科在2024年退出國際太空站。

國際太空站於1998年起啟用，原定於2024年退役，NASA 2月表示太空站可運作至2030年。合作國家包括美國、俄羅斯、加拿大、日本及11個歐洲國家。太空站主要由兩部分組成，一部分由俄羅斯管理、另一部分由美國與其他國家共同運作。

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責任編輯：郭麗明
 

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