【騰訊700】騰訊最後挫近3%破底　主要股東Naspers及Prosus上周回購股份金額合共增至近40億元　按周多逾4億元

▲ 【騰訊700】騰訊主要股東Naspers及Prosus上周回購股份金額合共增至近40億元 按周多逾4億元

騰訊 （00700） 南非大股東Naspers及Prosus持續進行回購，按最新公布，Naspers及Prosus上周合共回購金額增至約38.95億港元，按周多約4.55億港元。騰訊最後跌2.8%，並以接近全日最低位收市，報320.2元，創四個月低。

騰訊南非大股東Naspers旗下Prosus最新公布，作為回購計劃的一部分，Prosus在7月18日（上周一）至22日（上周五）期間，以平均價格每股67.7295歐元回購568.1萬股Prosus股票，總代價為3.85億歐元（約3.93億美元或約30.85億港元）。

Prosus於7月11日至年7月15日期間回購515.6萬股

同時，Prosus公布，Naspers考慮到對Prosus回購股票，集團上周以平均價格為每股2,633.9707南非蘭特回購65.91萬股Nasper股票，總代價為17.4億南非蘭特（約1.02億美元或8.1億港元 ）。這意味Naspers及Prosus上周回購金額增至約38.95億港元，按周多約4.55億港元。

相較之下，Prosus於7月11日至年7月15日期間，合共回購515.6萬股，以平均價格65.586歐元回購568.1萬股Prosus股票，總代價為3.38億歐元（約3.4億美元或26.7億港元）回購股份。連同Naspers以平均價格為每股2,551.3284南非蘭特回購65.91萬股Nasper股票，總代價為16.8億南非蘭特（約9863.6萬美元或7.7億港元 ）。兩者累計回購約34.4億港元。

6月底，Naspers及旗下在荷蘭阿姆斯特丹泛歐交易所上市的Prosus決定逐步沽出手上騰訊持股，從而套現支持自身回購計劃，並冀解決其股價與每股資產淨值（NAV）大幅折讓問題。

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編輯：姚卓然

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