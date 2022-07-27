【大行分析】高盛調低多隻物管股目標價平均降13%　碧桂園服務目標價降三成、股價跌22%（附目標價）

▲ 【大行分析】高盛調低多隻物管股目標價平均降13% 碧桂園服務目標價降三成

內地樓市持續低迷，高盛預期，內地物管股於2023至2025年收入的年複合增長率將放慢至19%，主要由於內地一手樓市場下跌，變相削弱物管公司在不同渠道擴張的規模，同時物管公司將焦點重新放在改善服務質素、效益及規模效益，而非擴大管理規模，因此調低物管股2022至2024年毛利率，但預期毛利率會於2025年大致平穩。

高盛偏好國營物管股多於民營物管股，預期前者於2023至2025年收入增長及毛利率增長較穩健，而且民營物管股料繼續受多個負面因素衝擊，恐導致財務表現未如理想，而且拓展業務的能力也放慢。

高盛調低多隻物管股評級及目標價，降幅約13%，新目標價相當於2023年平均預測市盈率約15倍，2023至2025年每股盈利的年複合增長率約17%。

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高盛調低碧桂園服務 （06098） 目標價29%至37元，評級維持「買入」；並將融創服務 （01516） 及時代鄰里 （09928） 降級至「沽售」，兩者目標價分別調低43%及35%。

受高盛調低目標價影響，碧桂園服務股價大跌22%，低見17.32元，創52周新低，現報17.74元，跌20.6%。時代鄰里、新城悅服務 （01755） 均跌10%。

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編輯：陳韻妍