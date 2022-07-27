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英希斯路機場批TikTok新潮流 扮傷殘坐輪椅唔排隊

環球社會熱點 14:28 2022/07/27

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英國倫敦希斯路機場因人手短缺，乘客往往需大排長龍。希斯路機場行政總裁卡伊批評，有乘客假裝需要輪椅協助，以避免排隊。卡伊更指，相關做法更在社交平台上被推薦。英國希斯路機場報告顯示，今年上半年乘客數目雖恢復至疫情前水平，但稅前仍虧損3.21億英鎊（約30.38億港元）。

英希斯路機場日限離境人數10萬 籲停售夏季旅行機票 【下一頁】

卡伊（John Holland-Kaye）周二（26日）接受採訪期間，被主持問及上周希斯路機場（Heathrow）有20名輪椅乘客，需在無冷氣區域等候協助情況，為何未能調配更多人手協助行動不便人士。卡伊回應表示，機場協助乘客團隊的人手已恢復至疫情前水平，但機場目前觀察到相關需求顯著增加。

卡伊表示，需求上升緣於有民眾試圖利用輪椅，避免排長隊快速登機。他直言做法絕對錯誤，強調需留給有需要人士。主持人再追問卡伊，是否有民眾公然違反規則。卡伊坦言顯然如此（Absolutely），並指相關做法在社交平台TikTok上廣為流傳，已成推薦的旅行密技（travel hack）。

倫敦希斯路機場英航職員擬罷工 勢影響暑假旺季運作 【下一頁】

希斯路機場近日公布報告表示，今年上半年乘客人數雖已恢復至疫情前水平，但受職員人手短缺及成本增加影響，上半年稅前仍虧損3.21億英鎊，預料今年剩餘時間內不會派任何股息，並將透過增加收費抵消成本。希斯路機場估計，與疫情前相比，航空公司地勤人員約減少3成，並指該部分人手自1月以來未見增加。

希斯路機場表示，當局在過去9個月中一直憂慮人手短缺問題。機場承認自6月下旬開始，隨著乘客數目飆升，部分服務質素已跌至令人憂慮的水平。出現問題包括飛機起飛時間延誤增加、行李未能和乘客同時抵達，甚至部分航班在乘客登機後被取消等。

對於有部分航空公司批評，希斯路機場無足夠處理及安保人手。 卡伊回應強調，機場不提供地勤服務，相關服務需由航空公司自行承擔，形容指摘猶如批評機場未能提供足夠空中服務員般奇怪。機場同時指，當局過去半年內已增聘1,300名員工，並指安保人手將在7月底前恢復至疫情前水平。

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責任編輯：李俊儀

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