  • 33°C
香港時間 : 2022727日 (三) 13:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投行業績】瑞信上季虧損15.9億瑞士法郎、遠遜預期　近兩年再度更換行政總裁

股市 13:09 2022/07/27

分享：

分享：

【投行業績】瑞信上季虧損15.9億瑞士法郎、遠遜預期　近兩年再度更換行政總裁

近兩年醜聞困擾業績，瑞士信貸上季業績再遜預期，單季淨虧損達15.9億瑞士法郎（約130億港元），遠遜市場預期的2.17億瑞士法郎。瑞信宣布將進行全面戰略評估，並且撤換行政總裁Thomas Gottstein，由瑞信資產管理部門主管Ulrich Koerner接任，為瑞信2020年2月以來再次更換CEO。

瑞信上季除稅前虧損11.7億瑞士法郎，市場預期虧損2.816億瑞士法郎。淨營收36.5億瑞士法郎，市場預期41.2億瑞士法郎。

資產質素方面，瑞信普通股一級資本充足率為13.5%，較市場預期的13.7%為低。

瑞信上季單資資金淨流出達77億瑞士法郎。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中石化

相關文章：

【瑞銀業績】瑞銀次季純利增長5%遜預期　CEO：十年來最具挑戰的季度

【投行醜聞】瑞信無阻毒梟洗黑錢被判罪成　成瑞士首間被刑事定罪大型銀行

【投行業績】瑞信警告第二季或錄虧損　據報將進行新一輪裁員

【歐洲投行】瑞信傳被英國監管當局納入監察名單　涉企業風險控制、管治及文化

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

記者：麥德銘

 

投資銀行 瑞士 瑞士法郎

上一篇文章

物管股碧桂園服務（06098）隨同系碧桂園（02007）急插逾1成　高盛削多隻物管股目標價及投資評級（內附一覽表）

下一篇文章

【美股期貨】議息結果公布前　道指期貨升116點、納指期貨升1.4%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】中美審計監管未明、阿里巴巴預告將被美SEC列「預定摘牌名單」　阿里美股或2024年被逼退市
【阿里巴巴9988】中美審計監管未明、阿里巴巴預告將被美SEC列「預定摘牌名單」　阿里美股或2024年被逼退市
【港股市況】碧桂園跌逾13%失配售價、碧桂園服務挫兩成破底　恒生指數跌逾200點　議息結果公布前滙豐曾轉升　（不斷更新）
【港股市況】碧桂園跌逾13%失配售價、碧桂園服務挫兩成破底　恒生指數跌逾200點　議息結果公布前滙豐曾轉升　（不斷更新）
【Binance】幣安行政總裁趙長鵬在港入稟起訴《彭博商業週刊》出版商誹謗
【Binance】幣安行政總裁趙長鵬在港入稟起訴《彭博商業週刊》出版商誹謗
【阿里巴巴9988】螞蟻集團與阿里巴巴管理「分家」　井賢棟等高層全退合夥人
【阿里巴巴9988】螞蟻集團與阿里巴巴管理「分家」　井賢棟等高層全退合夥人
【阿里巴巴9988】軟銀過去一年大手減持阿里巴巴3.2億股、貨值超過410億元　軟銀現升近3.5%
【阿里巴巴9988】軟銀過去一年大手減持阿里巴巴3.2億股、貨值超過410億元　軟銀現升近3.5%
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港近5%　夜期跌285點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港近5%　夜期跌285點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款