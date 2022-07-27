【投行業績】瑞信上季虧損15.9億瑞士法郎、遠遜預期　近兩年再度更換行政總裁

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物管股碧桂園服務（06098）隨同系碧桂園（02007）急插逾1成 高盛削多隻物管股目標價及投資評級（內附一覽表）
近兩年醜聞困擾業績，瑞士信貸上季業績再遜預期，單季淨虧損達15.9億瑞士法郎（約130億港元），遠遜市場預期的2.17億瑞士法郎。瑞信宣布將進行全面戰略評估，並且撤換行政總裁Thomas Gottstein，由瑞信資產管理部門主管Ulrich Koerner接任，為瑞信2020年2月以來再次更換CEO。
瑞信上季除稅前虧損11.7億瑞士法郎，市場預期虧損2.816億瑞士法郎。淨營收36.5億瑞士法郎，市場預期41.2億瑞士法郎。
資產質素方面，瑞信普通股一級資本充足率為13.5%，較市場預期的13.7%為低。
瑞信上季單資資金淨流出達77億瑞士法郎。
【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中石化
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記者：麥德銘