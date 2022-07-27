【VR遊戲】 PS5 VR2 新功能發布　增透視影像及自訂空間功能

Sony 公布用於PlayStation 5的VR2上的新功能及技術，包括全新的透視功能及支援4000×2040的HDR影片格式，無論在遊戲及影片播放上都想為用戶帶來新體驗。

【元宇宙】Meta公布首份《元宇宙白皮書》 瞄準627萬億元市場

Sony至今仍未公布VR2推出的時間表，但今日就發布一批關於產品的新功能及技術，包括：

1.透視影像：PS VR2新的透視功能，讓玩家可以在戴著頭戴裝置的狀態下查看週圍環境。

2.播送個人遊玩實況：只要將PlayStation 5的HD攝影機連接到主機，玩家即可使用PS VR2全新播送功能拍攝自己遊玩的實況。

3.自訂遊玩空間：PS VR2的遊玩空間可透過PS VR2 Sense控制器和嵌入式攝影機進行自訂。

4.VR模式和劇院模式：在VR模式下，玩家可以在虛擬環境中以360度觀看VR遊戲內容。內容顯示規格為4000×2040的HDR影片格式(單眼4000×2040)，幀率為90Hz/120Hz。在劇院模式下，玩家可以在虛擬劇院螢幕上查看PS5系統和UI，以及所有非VR的遊戲和媒體內容。

▲ 只要將PS5的HD攝影機連接到主機，玩家即可使用PS VR2全新播送功能拍攝自己遊玩的實況。

【Meta元宇宙】Meta準備開放成人內容？ Horizon Worlds將加入18＋標籤

新功能可配合現時VR世界的玩家要求，尤其是透視影像及自訂遊玩空間方面，可讓用戶按照現場情況作出設定，對日後遊戲設計及玩法相信可有更多啟發，至於HDR影片格式方面，亦是現時的大方向，玩家亦期望可透過VR眼鏡觀看影片或進入更精細的元宇宙內容。

▲ PS VR2的遊玩空間可透過PS VR2 Sense控制器和嵌入式攝影機進行自訂。

記者：彭振濠

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：