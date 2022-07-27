港樓未脫頹勢　官方樓價指數創近一年半低

美國踏入加息周期，影響本港住宅樓市，據差餉物業估價署的臨時數據顯示，今年6月私人住宅售價指數報380.5點，按月回落約1.14%，已連跌兩個月，兼創近4個月最大跌幅；而今年首6個月，亦已累跌約3.4%。

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指，官方樓價指數主要反映二手樓價，由於市場無好消息，不少買家及賣家持觀望態度，對後市睇法也出現較大分歧，以致很多二手成交「膠著」，整體成交量偏低，加上近期新盤開價不太進取，搶去不少二手樓客源，令二手樓價繼續受壓，所以相信7月份官方指數表現將與6月份相若。

談到加息影響，他認為，香港主要銀行在短期內或上調最優惠利率，雖然部分上車客或因加息而不能通過壓力測試，但對市場整體購買力及樓價影響不大，僅影響短期住宅成交量，相信心理因素影響大於實際影響。

【上車要留意】H按息衝上封頂位 一文看清6月至今供樓開支變化【下一頁】

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