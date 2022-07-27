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【Mega Millions】美快餐店花逾78萬 5萬員工每人一張彩票

環球社會熱點 13:10 2022/07/27

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美國超級百萬（U.S. Mega Millions）彩票最新一期獎金來到8.1億美元，吸引不少民眾購買。當地一間連鎖快餐店決定花費10萬美元，為5萬名員工購買一張價值2美元的彩票。行政總裁表示，此舉不止為樂趣，更可能為員工帶來額外收入，舒緩通脹帶來的生活成本壓力。

美紅州最後墮胎診所眾籌逾780萬 一河之隔跨州重開 【下一頁】

超級百萬周二（26日）的累積獎金達8.1億美元（約63.58億港元），為其史上第3高。全美35州設有分台的炸雞連鎖店Raising Cane's周一（25日）決定，為旗下5萬名員工每人買入一張價值2美元彩票，共花費10萬美元（約78.5萬港元）。

Raising Cane's行政總裁庫馬蘭（AJ Kumaran）受訪時表示，受通脹及能源價格上升，員工的生活過得並不輕鬆。庫馬蘭指為員工購買超級百萬彩票不止為娛樂，更希望讓員工有機會獲得額外收入。

特朗普爆任內想自頒榮譽勳章 自稱美史上被迫害最嚴重的人 【下一頁】

庫馬蘭表示，一旦5萬張彩票獲得任何獎金，將由所有員工平分，並稱員工多數期待今次的開彩結果。Raising Cane's創辦人格雷夫斯（Todd Graves）表示，買5萬張彩票並非易事，希望員工可以中獎。

超級百萬得獎號碼已於當地東岸時間晚上11時抽出（香港時間周三早上11時），中獎號碼為7﹑29﹑60﹑63及66。暫時未知Raising Cane's的5萬張彩票有否中獎。

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責任編輯：吳漢培

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