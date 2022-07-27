【分析｜港交所】阿里巴巴申請在港主要上市　大行料引其他中概股效法　全數回流香港上市可使港股日均成交增340億元

正於香港第二上市的阿里巴巴 （09988） 申請在香港主要上市，料今年底前生效。高盛（美：GS）發表報告，維持對港交所 （00388） 買入評級、目標價475元。

報告指，愈來愈多的美國預託證券（ADR）選擇將其上市地位從二次上市轉為主要上市的趨勢。若在美國上市的中國ADR全數回流並只在香港上市，高盛預計港股日均成交可增340億元，相當於現時日均成交20%以上。

高盛指，阿里巴巴H股過去一年的日均成交量為55億港元，佔港交所整體日均成交約4%。相對於美國上市，其成交額佔比約為22%。

美銀證券料阿里完成轉換在港主要上市 再需逾半年納南向通

美銀證券報告指，港交所今年1月放寬了對二次上市轉為雙重主要上市的要求後，再鼎醫藥 （09688） 已是首家成功轉為雙重主要上市的二次上市美國預託證券（ADR）公司，阿里巴巴作為市值最大的ADR，可為其他公司樹立榜樣，美銀證券預計接下來的數個月會有更多公司轉換。

再鼎醫藥在6月27日完成轉換後，立即獲得深港股票通資格，並在7月18日獲得滬港股票通資格。然而，美銀證券認為阿里巴巴的股權結構不傳統，其轉換後可能還需要6個月加20個交易日才能被納入南向股票通。

該行又指，過去90個交易日，阿里巴巴在港交所的日均成交額達7.64億美元，佔其總成交額的19%。由於阿里巴巴在香港有44%的可交易市值，該行估計阿里巴巴在香港的流通速度大約是美國的21%，故若無額外的資金流入，目前在美國的日均成交額為31.75億美元，當所有股票都在香港交易時，將縮減到約6.67億美元。這仍然會使香港的市場成交額增加4%。加上其他預託證券的轉換，該行相信總成交額的好處將達到10%左右。

美銀證券認為，隨着成交量增加，港交所將成為企業二次上市轉為雙重主要上市的主要受益者，而且它也將成為全球投資者在中國交易互聯網公司的主要市場。該行對港交所維持買入評級，目標價維持430元。

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編輯：胡學能