▲ 【ETF通】許正宇：ETF通南向通日均交易額逾2億元 政府會研究會否擴大ETF數目

「ETF通」7月4日開始交易，財經事務及庫務局局長許正宇表示，ETF通起步良好，計劃開展至今數周，ETF南向通日均交易額超過2億元，北向通日均成交約2000萬至3000萬元人民幣，反映投資者對中港兩地產品均有興趣。

許正宇在電台節目上表示，政府沒有為南向、北向交易設下目標，目前最重要是鋪路，希望ETF通與其他互聯互通措施一樣，在風險可控的基礎上穩步開展。

ETF發行商普遍希望可逐步擴大合資格可納入的ETF種類。許正宇強調，政府會檢討有甚麼地方可以進一步優化，包括研究會否擴大南向ETF數目。現時ETF通的北向通初始名單有83隻ETF，南向通僅有4隻ETF。

許正宇：港未來會否加息視乎市場流動性

債券通方面，許正宇指過去5年發展健康良好，目前日均交易量約200億至300億元人民幣，而且交易量持續增加，參與銀行亦正上升。他提醒，投資者投資債券北向通時，可能需要更好地管控利率風險，而中港早前推出的「互換通」可提供多一個工具，通過利率交換安排照顧不同投資者的風險胃納。

美國聯儲局即將公布議息結果，許正宇表示，本港未來會否加息，主要視乎市場流動性，而隨息口上揚，市民參與投資活動時，要小心管控成本，目前市場正關注外圍加息會否對經濟帶來影響，香港作為外向型經濟體，故需要密切觀察。

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編輯：陳韻妍