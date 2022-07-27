【英揆之爭】女主持突暈倒 辛偉誠卓慧思次場電視辯論中斷

英國保守黨黨魁選舉已進入最後階段，兩位最後候選人出席第二場電視辯論。前財相辛偉誠與現任外相卓慧思在減稅及國民保健服務議題交峰期間，女主持在鏡頭外突然暈倒，導致辯論中斷。

辛偉誠卓慧思首電視辯論 互批對華立場唔強硬 【下一頁】

辛偉誠（Rishi Sunak）與卓慧思（Liz Truss）周二（26日）出席由TalkTV 主辦的第二場電視辯論，由現場觀眾及主持人向兩位候選人提問。辯論主要針對英國社會問題，一名患癌男觀眾指自己沒有得到足夠醫療服務，詢問二人為何國民保健服務（NHS）會崩潰。

辛偉誠與卓慧思就減稅及醫療服務問題交峰期間，鏡頭外突然傳來一聲巨響，卓慧恩面露驚慌表情，驚叫「我的天啊」（Oh my God）後，節目立即中斷，原定一小時的辯論直播匆匆結束。

TalkTV其後發聲明證實，主持人Kate McCann在辯論期間暈倒，現時情況良好。節目組已接納醫療建議，決定中止辯論。

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卓慧思在辯論指民眾苦於購買食物的同時，要繳更多稅務，批評辛偉誠提高國民保險 （NI）供款率是「道德錯誤」。而辛偉誠亦譴責卓慧思所提出、推遲償還新冠疫情累積的債務建議是「不道德」，認為不應要求後代支付這些賬單。

辛偉誠指自己提高國民保險供款率，為庫房增加120億英鎊稅收來支付醫療及社會保健費用，是作出「勇敢決定」，亦表示會通過技術創新改善NHS服務，減少醫療個案積壓。

卓慧思亦承諾將通過削減NHS管理層人數來節省資金，減少中央管治方向，動用普通稅收增加NHS撥款。她認為很多醫療基建設施已不勝負苛，特別提及其諾福克（Norfolk ）選區的醫院作例子，指醫院設備老舊。

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責任編輯：郭麗明