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【特色工廈】新世界新蒲崗全新工廈Artisan Lab 食正啟德效應 人氣文青烘焙工房承租全層8千呎

股樓投資 12:21 2022/07/27

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近年啟德區一帶快速發展，「啟德效應」帶動新蒲崗等鄰近地區加速轉型，新世界旗下區內全新工廈項目Artisan Lab近日落成，已獲多間公司洽租，當中不乏主攻年輕人市場的行業，最近人氣文青烘焙工房「享樂烘焙」亦承租逾8,000平方呎樓面。

全新工廈項目 Artisan Lab 正現樓招租，是新蒲崗罕有透過重建發展的全新工廈，鄰近沙中 綫鑽石山轉綫站，受惠「啟德效應」。

工廈活化項目 Artisan Hub 已改裝為零售商業大樓，以「現代工業風」設計租戶包括 24 小 時健身室「SNAP FITNESS」、著名空手道精英運動員李振豪成立的「Be Smove Karate Fitness」、多媒體製作公司及活動策劃公司等。

【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

【00017】新世界航天城引入8大娛樂設施 打造全港最大遊樂購物新地標 當中4項預計明年底陸續登場，詳見【下一頁

隨著港鐵沙中綫全面通車，耗資千億基建發展的啟德發展區，即將變天為集休閒娛樂、體育、酒店旅遊、商業及住宅於一身的大型綜合發展區。區內綠化及休憩地帶合共佔地逾 480 萬平方呎，包括全港最大的世界級體育設施「啟德體育園」，並且設有約 11 公里長的海濱長廊及約 13 公里長的行人及單車共融通道，貫穿九龍東一帶，帶動鄰近地區加快轉型，發展潛力無限。

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【樓市熱話】90後夫婦月入5萬跟家人同住居屋 排隊輪紀律部隊宿舍要苦等10年 應否於現在圓上車夢?，詳見【下一頁


新世界旗下新蒲崗全新工廈項目Artisan Lab 正現樓招租，已獲多間公司洽租，市場反應理想，其中人氣文青烘焙工房「享樂烘焙」因項目的地理優勢及新式建築設計，已承租 5 樓全層逾 8,000 平方呎樓面擴充業務。

Artisan Lab 位於六合街 21 號，是區內罕有透過重建發展的全新工廈，位置鄰近沙中綫鑽石山轉綫站。項目樓高 22 層，總建築面積逾 12 萬平方呎，分間單位建築面積約 1,391 至 3,576 平方呎，全層樓面則達8,323平方呎，空間感十足，部分樓層更設有特色平台。建築設計亦以人為本。項目1樓設有多用途空間，方便租戶舉辦各類型的活動，天台則設有約 2,200 平方呎綠化園林 Artisan Oasis，並已獲取綠建環評之暫定金級認證、LEED 之金級認證及 WELL 之金級認證。

【帶你睇盤】大埔居屋景雅苑綠表叫價329萬　西北兩房配套齊全，詳見【下一頁

受惠活化工廈政策及「啟德效應」，區內大部分工廠已經撤出，並活化轉型作商貿用途，包括 2017 年竣工的工廈活化項目 Artisan Hub。項目位於六合街 9 號，已改裝為零售商業大樓，以「現代工業風」設計，全層建築面積約 5,564 至 6,889 平方呎，租戶包括 24 小時健身室「SNAP FITNESS」、著名空手道精英運動員李振豪成立的「Be Smove Karate Fitness」、多媒體製作公司及活動策劃公司等， 與 Artisan Lab 發揮協同效應。

【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

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記者：陳詠妍

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