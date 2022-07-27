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【通脹升溫】報告：Twitter年輕用戶　最擔心生活成本上漲

科技 12:07 2022/07/27

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報告提到，消費者最焦慮的是天然氣和供暖成本的上升。（法新社）

食品和能源價格持續上升，令全球通脹不斷升溫。消費者情報平台Talkwalker與Twitter合作，發表《2022年生活成本對話探索》報告，通過分析Twitter帖文內容，發現Twitter的年輕用戶是最擔心生活成本上漲的群組。

【社交媒體】傳統媒體沒落？　IG成最受英國青少年歡迎新聞渠道

Talkwalker分析Twitter上逾1,600萬條有關生活成本的帖文和對話數據，以了解全球通脹問題對消費者的影響，從而提供洞察力讓企業調整其活動及通訊戰略，以適應現今消費者的願望和需求。

報告提到，消費者最焦慮的是天然氣和供暖成本的上升，當中25至34歲的年輕用戶，有關生活成本對話是各年齡群組中增幅最大，突顯他們對危機的擔憂正在加劇。

【Twitter】Twitter推「Unmention」新功能　阻濫用標記用戶

Talkwalker市場總監Elena Melnikova表示，隨著全球消費者削減預算，品牌也面臨著一個具有挑戰性的銷售時期。她指出：「現時眾多生活必需品成本都在上升，而Twitter上多達79%的生活成本對話，都集中在汽油、燃料和房租上，結果留給用於食物和娛樂消費的資金就更加少。」

為保持品牌吸引力，Elena Melnikova建議企業需要調整營銷策略，以配合消費者的關注和情緒，並與客戶保持聯繫及傾聽他們的需求。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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