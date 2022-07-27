▲ 【高息ETF】Global X推亞太高股息率ETF 投資40隻亞太區上市股息收益最高的股票

未來資產環球投資（香港）宣佈，推出Global X亞太高股息率ETF （03116） ，ETF即日起在港交所 （00388） 交易。3116追蹤Solactive亞太高股息率指數，投資於在亞太區上市的40種最高股息收益證券，每季均會進行評估及配置調整，而基金會每季派息。

隨各國央行繼續收緊貨幣政策以控制通脹，債券收益率一直在快速上升，但由於投資者資本競爭加劇，高收益股票往往被視為逆勢。亞洲高收益股票表現卻超過廣泛大型指數，擁有提供高額收入的潛力。

Solactive亞太高股息率指數收益率為8%

過去3個收益率上升的週期中，Solactive亞太高股息率指數的累計表現比MSCI AC 亞太指數高出7.3個百分點。就收益率而言，截至6月30日，Solactive亞太高股息率指數收益率為8%，是恒生指數3.2%的兩倍多。

未來資產（香港）行政總監李禎鎬表示，與全球其他地區相比，亞太地區一直提供最高水準的股息率，這是由其企業強大的基本面和健康的現金平衡推動的。連同3116，未來資產在香港上市的ETF和ETP總數已達至28隻。

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編輯：陳韻妍