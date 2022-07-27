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【內房危機】據指鄭州召開重點房企項目情況匯報會議　包括世茂、融創在內的七家頭部房企優先幫助紓困

股市 11:54 2022/07/27

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【內房危機】鄭州召開重點房企項目情況匯報會議　包括世茂、融創在內的七家頭部房企優先幫助紓困

據內媒報道，一張標註著鄭州市住房保障和房地產局7月20日發布的文件截圖在網絡流傳，指與7家頭部房企開會，優先幫助紓困，當中包括世茂 （00813） 、融創 （01918） 等內房。 

該文件名為《關於我市頭部房企自願退出項目情況的匯報》。文件提到，近期鄭州市房管局召開會議，匯報「頭部房企自願退出項目情況」，針對建業 （00216） 、鑫苑、康橋、世茂、綠地、正商、融創等重點企業的項目，給予棚改統貸統還、收併購、破產重組、保障房租賃六種模式的退出方式支持。

會議主要匯報內容是結合市政府6月15日下發《鄭州市房地產良性循環發展相關模式和建議》的文件通知，市房管局就7家重點企業項目的選擇模式（棚改統貸統還、收併購、破產重組、保障性租賃住房模式）在會上向市政府、各區政府進行相關匯報。

可是，內房反彈兩日後便無以為繼，潤地 （01109） 、中海外 （00688） 、龍湖 （00960） 現跌2%至4%；旭輝 （00884） 、新城 （01030） 、時代中國 （01233） 跌6%至11%。而物管股碧桂園服務 （06098） 大瀉18%，融創服務 （01516） 、世茂服務 （00873） 亦跌逾6%。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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