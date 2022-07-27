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【港元拆息】美國議息前港元拆息再走高、1個月HIBOR升穿1.3厘　H按利息升及封頂息

宏觀解讀 11:42 2022/07/27

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【港元拆息】美國議息前港元拆息再走高、1個月HIBOR升穿1.3厘　H按利息升及封頂息

美國聯儲局今晚議息，外界預期美國勢加息0.75厘或以上，港美息差預期將進一步擴闊。據香港銀行公會港元拆息（HIBOR）資料，1個月HIBOR周三（27日）升至1.30941厘，較昨日再高0.11756厘。以目前H按利息大多以「H+1.3厘」計息、上限以P-2.5厘或P-2.75厘（視乎銀行所訂P水平），實際H按付息上限為2.5厘，最新港元拆息反映絕大部分H按業主都會以「封頂息」支付樓按。

H按利息升至「封頂」水平後，後續HIBOR再走高對業主沒有影響，但銀行成本仍會繼續走上，最終料勢上調最優惠利率（P），令樓按利息上限再上升。

7月27日 最新港元拆息 按日變化
隔夜 0.91351 +0.10458
1星期 1.34500 +0.28625
2星期 1.30500 +0.13417
1個月 1.30941 +0.11756
2個月 1.60268 +0.05607
3個月 2.14155 +0.08845
6個月 2.83845 +0.02184
12個月 3.52089 +0.02035

陳茂波：未來數月勢加P 看好不會重演98年的樓市危機，可見【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中石化

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記者：麥德銘

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