【港元拆息】美國議息前港元拆息再走高、1個月HIBOR升穿1.3厘　H按利息升及封頂息

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美國聯儲局今晚議息，外界預期美國勢加息0.75厘或以上，港美息差預期將進一步擴闊。據香港銀行公會港元拆息（HIBOR）資料，1個月HIBOR周三（27日）升至1.30941厘，較昨日再高0.11756厘。以目前H按利息大多以「H+1.3厘」計息、上限以P-2.5厘或P-2.75厘（視乎銀行所訂P水平），實際H按付息上限為2.5厘，最新港元拆息反映絕大部分H按業主都會以「封頂息」支付樓按。
H按利息升至「封頂」水平後，後續HIBOR再走高對業主沒有影響，但銀行成本仍會繼續走上，最終料勢上調最優惠利率（P），令樓按利息上限再上升。
|7月27日
|最新港元拆息
|按日變化
|隔夜
|0.91351
|+0.10458
|1星期
|1.34500
|+0.28625
|2星期
|1.30500
|+0.13417
|1個月
|1.30941
|+0.11756
|2個月
|1.60268
|+0.05607
|3個月
|2.14155
|+0.08845
|6個月
|2.83845
|+0.02184
|12個月
|3.52089
|+0.02035
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記者：麥德銘