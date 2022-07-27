▲ 【大行分析】大摩：安踏及李寧市佔率料續升 看好滔搏下半年銷售增長20%

摩根士丹利指，adidas調低下半年大中華區收入預測，由平穩下調為按年下跌超過10%，反映疫情相關的限制措施繼續影響銷情，而第三季的復甦情況亦較預期為弱。

adidas下半年主力清走多餘的庫存

大摩預期，滔搏 （06110） 下半年銷售收入增長兩成，因adidas只佔滔搏銷售額約30%，而Nike及其他小型品牌表現較好，同時adidas表明下半年主力清走多餘的庫存，意味零售商的去貨率要高於品牌的出貨率，故看好滔搏下半年表現。

安踏 （02020） 及李寧 （02331） 方面，大摩預期，兩者的市場佔有率會持續上升，同時會密切留意疫情近日發展及內地宏觀經濟疲弱情況，維持兩者「增持」評級，但基於宏觀經濟不明朗下，建議待股價調整時買入，而非股價上升時追入。

大摩預期，李寧2022至2024年盈利的年複合增長率可達29%，較環球同業平均更快。安踏方面，大摩指，安踏的多品牌策略可支持公司的品牌及渠道升級，未來增長前景更快。

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